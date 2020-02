Ángel Sánchez: “Va a ser un partido muy competido con dos equipos que apuestan por el buen juego”

Viernes, 28 de febrero de 2020

El entrenador del Club Deportivo Guijuelo analiza al Salamanca UDS y los detalles del partido antes del derbi del próximo domingo

A falta de dos días para el nuevo derbi salmantino, con el Salamanca UDS y el Guijuelo como protagonistas, ha llegado el turno de las declaraciones del cuerpo técnico. El entrenador chacinero, Ángel Sánchez, augura un partido muy competitivo, con dos equipos que apuestan por el buen juego y que es un paso más en una larga liga llena de retos.

¿Se nota un ambiente especial en torno al derbi?

Al final si que se nota el entorno que se va generando alrededor del partido, pero nosotros lo estamos tratando como cualquier otro encuentro. Para la gente que somos de Salamanca, pero en el fondo para cualquier jugador, acudir a un campo como el Helmántico es emocionante, pero no más que otros estadios históricos en los que jugamos como El Plantío o Las Gaunas.

¿Qué partido se espera en el Helmántico?

Creo que nos vamos a encontrar un partido muy igualado, somos dos equipos que tratan de ofrecer un fútbol más combinativo y organizado y no pienso que nosotros vayamos a llevar la iniciativa o que lo vaya a hacer el Salamanca, estará muy competido o al menos eso intentaremos. El Salamanca es un equipo con jugadores muy interesantes, sobre todo en la parte ofensiva, que a veces no necesita tener el control del juego para generar ocasiones y un rival muy capaz de estar ordenado a nivel defensivo.

¿Cree que el Guijuelo tiene ventaja por estar por encima en la tabla?

No creo que seamos favoritos de nada, somos muy conscientes de donde venimos y no podemos perder nuestra identidad. Es más, nosotros estamos por delante ahora, una sola jornada, ellos han estado por delante 26 y nos han llegado a sacar 11 puntos. Es totalmente anecdótico y que no va a influir, al menos por nuestra parte en el partido.

¿El reciente movimiento en el banquillo del Salamanca afectará al juego?

Siempre he dicho que toda la situación por la que ha pasado el Salamanca les iba a hacer más fuertes. Yo se que no es sencillo y honra a los jugadores el compromiso que están demostrando. Creo que eso les iba a unir más y eso hace más fuerte a un equipo.