Cómo elegir una compañía de luz barata y fiable

Viernes, 28 de febrero de 2020

A día de hoy, las empresas de luz que todos conocemos han instaurado una política de venta en la que nos suelen intentar vender el servicio haciendo números delante nuestra y haciéndonos ver, a través de complicadas operaciones, que no estamos ahorrando todo lo que deberíamos

El eterno dilema del consumidor español con las facturas está protagonizado, muy probablemente, por las compañías eléctricas. En nuestro país, encontrar una compañía de luz fiable que nos ofrezca un buen precio, unido a una serie de características de mejora del servicio (como puede ser el uso de energías renovables) es casi misión imposible.

Sin embargo, no debemos desesperarnos, ya que cada vez más las empresas de este tipo buscan ser más transparentes e, incluso, van surgiendo nuevas compañías que proponen una forma nueva de hacer las cosas. Un ejemplo de una compañía de luz económica a tener en cuenta es GANA ENERGÍA. Es una de las compañías eléctricas más baratas del mercado y se ha convertido en todo un referente en el sector gracias a su política de transparencia, al uso de energía renovable y a su buena atención al cliente.

Como somos conscientes de que, a diario, muchísimos sorianos se encuentran en la situación de tener que cambiar de empresa distribuidora de electricidad, en el día de hoy nos hemos propuesto desgranar todos los puntos clave que son imprescindibles para encontrar una buena compañía de luz barata. Desde la política de precios hasta la permanencia en el servicio, en este post podrás encontrar todo lo que necesitas saber antes de contratar un nuevo servicio de electricidad para tu hogar o negocio.

Precios y tarifas de una compañía de luz

Para qué engañarnos, en la mayor parte de los casos, en lo primero que nos fijamos para contratar una u otra empresa eléctrica es en el precio. Y es que, ¿quien no quiere ahorrarse unos cuantos euros cada mes en su factura?

Esto, por desgracia, es una técnica comercial más para que nos alarmemos y cambiemos rápidamente de compañía, sin comprobar que otras tengan mejores precios. Para saber si verdaderamente vamos a ahorrar en la factura de la luz con el cambio de compañía en lo que debemos fijarnos sí o sí es en el precio, expresado en euros por kilovatios al día. Solo así, comparando el precio por kilovatio que ofrecen unas y otras compañías, podremos elegir la más barata.

Atención al Cliente personalizada

Otro de los puntos clave a tener en cuenta a la hora de cambiar de compañía eléctrica es el servicio de atención al cliente que ofrezca a sus consumidores. Actualmente, existe una tendencia de consumo que ya ha dado por perdidas a aquellas empresas que no dedican cierta parte de sus efectivos a tener una buena respuesta para sus usuarios. Así, las conversaciones telefónicas con máquinas y la imposibilidad de hablar con agentes reales se ha vuelto en contra de las empresas, por lo que cada vez más los usuarios buscan compañías de luz que les aseguren un trato cercano, directo y personalizado, de forma que si ocurre algún problema, puedan tener un soporte real que les atienda. Sin ninguna duda, para nosotros, una buena compañía eléctrica debe trabajar de forma continua por ofrecer cada día una mejor atención al cliente.

Buenas reseñas en Google

Otra de las pistas que nos puede ayudar a saber si una empresa de luz es o no una buena opción para nuestro hogar o nuestro negocio es buscar sus reseñas en Google. A través de las reseñas, podremos conocer las impresiones de otros clientes ante los mismos servicios que nosotros vamos a contratar. A través de estas valoraciones podremos saber cómo es realmente su política de precios, su atención al cliente y, en definitiva, conocer un poco más a fondo la realidad del servicio. Nuestra recomendación es que, siempre que podáis, dediquéis unos minutos a comparar las reseñas de unas y otras compañías, para conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles antes de contratar. A partir de cuatro estrellas es que esa empresa es fiable.

Uso y comercialización de energía renovable

Actualmente, con la grandísima cantidad de problemas relacionados con el cambio climático que se sufren en todo el mundo, hay un elemento diferenciador que debemos buscar siempre al cambiar nuestra compañía de luz: el uso de energías renovables. A día de hoy, no se puede seguir apostando por los combustibles fósiles para llevar energía a las viviendas, ya que ya sabemos la cantidad de problemas que eso acarrea a nivel mundial. Es por ello que, desde aquí, os animamos a que, siempre que podáis, apostéis por compañías que os ofrezcan energía a través de fuentes renovables. De este modo, os aseguraréis un impacto mucho menor de vuestro consumo en todo el planeta.

Compañías eléctricas Sin permanencia

Finalmente, el último de los trucos que os queremos recomendar para que encontréis una empresa eléctrica barata y fiable es que busquéis siempre contratar aquellos servicios que no tengan permanencia. Las compañías suelen utilizar la permanencia para garantizar que, aunque estés descontento con el servicio, no puedas dejar de pagarlo durante ciertos meses. Es por esto que os recomendamos siempre que os aseguréis de no tener permanencia, para poder garantizar que, si no os gusta el servicio recibido, os podáis ir a otra empresa.

Esperamos que ya sepáis como escoger una compañía de luz barata y que, por tanto, este artículo os haya sido útil. Si tenéis más dudas, también os recomendamos tener en cuenta los informes de los comparadores de electricidad.