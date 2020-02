Memoria y Justicia recordará a los represaliados por Consejo de Guerra en Salamanca

Viernes, 28 de febrero de 2020

Este sábado, a las 12.00 horas, en la Plaza de la Concordia, tendrá lugar un homenaje a los represaliados por Consejo de Guerra en Salamanca. “Queremos que sea un acto de Justicia, para los que en esos momentos no la tuvieron. No hay odio ni venganza, solamente es un acto de reconocimiento hacía esas personas, que no contaron con las garantías legales para que su Juicio, fuera un Juicio justo”, explican desde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia.

Se trata de recordar a “personas acusadas de actos que no cometieron, o por mantenerse fieles a sus ideales y a un Gobierno legítimamente elegido por el pueblo, la Republica. Ninguno tuvo delitos de sangre, sin embargo a 143, se les aplicó la pena máxima, pena de muerte, otros lograron salvarse, pero pagando cara esta salvación, teniendo que sufrir las duras condiciones de las cárceles franquistas, que no tenían ninguna consideración hacia ellos/as, otras muchas murieron por enfermedades en la cárcel”.

En este sentido, destacan que “no había condición de edad ni de sexo para estas condenas, hombres, mujeres, niños aún, condenados por la justicia del dictador. Hay aproximadamente, 5.000 expedientes Judiciales de Salamanca en el Archivo Militar de El Ferrol. De estos, unos pocos tratan del Expediente abierto por un Juez por la aparición de cadáveres en el campo, asesinados y abandonados sus cuerpos, en un término municipal; otros por falta de incorporación a filas, algunos de estos jóvenes habían sido asesinados, otros habían huido, y el resto se había incorporado al Ejército ante el peligro que suponía saber que les estaban buscando. El Ejército supuso para muchos su salvación momentánea, algunos morirían en batalla defendiendo un gobierno en el que no creían, e inmersos en una lucha que no era la suya”.

Del mismo modo, la asociación explica que “el resto de Expedientes corresponden a los Juicios celebrados en el Cuartel Julián Sánchez El Charro, estos Juicios podían ser de 1, 2, 3.. personas, pero gran parte de ellos corresponden a grupos, que podían ser de 10, 15....Hay un Expediente en el que se juzga a alrededor de 100 personas, por una mancha que apareció en una placa, que había en la calle Toro, en honor al dictador. Esto da idea del número de personas que fueron juzgadas en dicho Cuartel”.