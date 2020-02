Los extranjeros siguen apostando por España para abrir sus negocios

Viernes, 28 de febrero de 2020

Una tendencia que se lleva registrando desde hace años en nuestro país. De hecho, en 2016, los extranjeros fueron quienes más negocios abrieron en toda España. Una corriente de lo más interesante, y es que la inversión de habitantes de otros países que vienen al nuestro para residir y abrir sus propuestas comerciales está siguiendo un ritmo de crecimiento incesante.

En efecto, España se ha convertido en un destino de lo más atractivo para todos aquellos vecinos de otros países que se plantean la posibilidad de lanzarse de lleno a la carrera del emprendimiento. ¿Lo tienen fácil?, ¿por qué lo hacen aquí? Esas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar aquí para entender un fenómeno que es ya, por razones de peso, una realidad que nos rodea.

El aumento de los inmigrantes emprendedores en España

Cabe destacar que no cualquiera puede abrir un negocio en nuestro país. Además de ser necesario realizar una gran inversión de capital para abrir una empresa, y de sumergirse en todo un trámite legal y fiscal obligatorio para cualquier procedimiento de este estilo, también es necesario añadir un trámite adicional fundamental para los extranjeros. Y es que necesitan obtener el permiso de residencia para poder operar a nivel empresarial en nuestro territorio.

Un requisito que se da en todos los países, y que aquí implica presentar cierta documentación y pasar por unos trámites legales para los que es fundamental contar con asesoramiento. De hecho, la mejor forma de facilitar y agilizar todo este procedimiento es recurrir a los mejores abogados de extranjería en España, ya que su especialización hace que sean idóneos para este trabajo. Asesoran, aconsejan y aceleran todo el procedimiento para que el empresario extranjero no tenga complicaciones a la hora de abrir su negocio en nuestro país y, de paso, contar con el permiso de residencia correspondiente.

El proceso tiene sus complicaciones, como cualquier trámite legal; pero aun así no es capaz de frenar este incremento de la inversión extranjera para la apertura de negocios. Algo que dispara las preguntas. ¿Por qué cada vez se abren más negocios con propietarios de otros países en España? Una cuestión que no tiene una sola respuesta, y que no se centra única y exclusivamente en la rentabilidad, aunque esta juegue un papel crucial a la hora de tomar la decisión de realizar la apertura.

¿Por qué cada vez hay más empresas extranjeras en nuestro país?

Uno de los primeros motivos de que haya tanta inversión de fuera en España es que estamos en una de las 15 grandes economías de todo el mundo. Más concretamente, nuestro país ocupa el decimotercer lugar en la lista, siendo además la quinta economía más destacable de la Unión Europea. El Producto Interior Bruto de nuestra economía es bastante elevado, y además se prevé que se mantenga o que incluso se incremente de cara a los próximos años, haciendo que su atractivo de cara al extranjero no haga más que crecer.

De hecho, otro de los elementos que más influyen en este sentido es la facilidad para hacer negocios. El consumidor español y las empresas españolas son mucho más abiertas y flexibles que las de otros países, lo que da mucho más margen de maniobra para quienes deciden montar sus negocios aquí. El panorama es mucho más optimista y las facilidades para trabajar mayores, agilizando y facilitando bastante las cosas para los emprendedores.

España se encuentra en un lugar clave para establecer conexiones con el norte de África y, además, sirve de enlace cultural con Latinoamérica y toda Europa. Varios elementos de lo más atractivos para facilitar los planes de expansión a nivel internacional de cualquier empresa. Pocos países se encuentran en una situación geopolítica tan particular como el nuestro.

Además de esto, hay que señalar que hay unas infraestructuras de primer orden tanto por extensión de las mismas como por su calidad. De hecho, hay varios aspectos de estas en los que nos encontramos incluso por delante de otros países más desarrollados. El cóctel de nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra polícita y nuestra geografía acaba resultando irresistible para cualquier negocio que quiera tener una buena perspectiva de futuro.

Y todo esto es lo que, precisamente, está haciendo que la inversión de emprendedores extranjeros esté incrementando paulatinamente en territorio español. Puede que tengan que seguir unos trámites legales adicionales, aunque estos se resuelven con soltura y sencillez gracias a los profesionales que hay en nuestro país. Al final, incluso con esas pequeñeces, la intención de montar empresas en España no hace más que crecer por parte de habitantes de otros países.

En definitiva, un panorama de lo más prometedor para la actividad laboral de nuestro país. Y es que toda esa inversión extranjera no hace más que aumentar el número de puestos de empleo y estimular la economía.