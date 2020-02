Un padre de un hijo inmunodeprimido recoge firmas para denunciar el desabastecimiento de mascarillas

Jueves, 27 de febrero de 2020

Daniel Follente, padre de un niño de 4 años trasplantado de hígado e inmunodeprimido, lamenta el desabastecimiento de mascarillas que existe ya en muchas farmacias de España y por ello ha iniciado una recogida de firmas pidiendo que se garantice el suministro de mascarillas para su hijo y otros pacientes "que sí las necesitan".

"A mi hijo de 4 años le trasplantaron el hígado y desde entonces necesita mascarillas en su día a día porque una infección que para cualquiera de nosotros es inofensiva, a él puede hacerle mucho daño", ha explicado.

"Lo mismo les ocurre a cientos de pacientes con tratamientos oncológicos, trasplantados o inmunodeprimidos como él. Muchos de estos pacientes están yendo a su farmacia o centro de salud, como hacen habitualmente debido a su situación, a por la mascarilla que necesitan y se están encontrando con que ya no quedan porque hay una demanda desorbitada debido al miedo al coronavirus", ha señaldo.

Asimismo, pide que se envíe a los ciudadanos "los mensajes correctos sobre el coronavirus", ya que, asegura, "hay gente se está llevando mascarillas en masa por los mensajes de miedo de los medios", lo que está dejando las farmacias "desabastecidas".

"No culpo a estas personas", añade, porque el aumento de la demanda de mascarillas "no es más que su respuesta a los mensajes de pánico que están recibiendo". No obstante, insiste, en la importancia de "pararlo" porque "hay personas que las necesitan de verdad, y ahora se están quedando sin ellas".

"Puede que actualmente el suministro en los centros sanitarios esté asegurado a través de los servicios de Salud y que la demanda en farmacias no esté colapsando todavía al Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha escrito en la petición que ha iniciado en 'Change.org', pero, a su juicio, se debe "prevenir". "Si informamos adecuadamente a los ciudadanos y establecemos unos criterios comunes para todas las farmacias estamos a tiempo de evitarlo", ha señalado.

Un protocolo para los colegios farmacéuticos

Follente considera que el SNS debería elaborar un protocolo y enviarlo a las consejerías de Sanidad, y que ese protocolo "se comunicaría a los colegios de farmacéuticos". En este sentido, si ellos "lo distribuyen entre sus farmacias y los farmacéuticos están alineados en las recomendaciones que deben hacer a los ciudadanos y en cómo proceder en la venta, existirá la coordinación necesaria para frenar este problema".

Por otro lado, hace una llamada a enviar los mensajes "adecuados" a los ciudadanos. "No puede ser que nos manden mensajes apocalípticos por un lado y de que no pasa nada por otro", ha sentenciado. "Una persona sana no tiene por qué alarmarse, una persona inmunodeprimida como mi hijo es más vulnerable a cualquier contagio y por tanto también al coronavirus, que de momento no tiene cura; eso no significa que tengamos que generar una alarma, se trata simplemente de información.

"Concienciemos de que hay personas como mi hijo que necesitan esas mascarillas, por posible contagio de coronavirus, pero también por la posibilidad de cualquier otro contagio", ha expresado. "Así es su día a día, y no solo ahora, sino siempre", ha zanjado.

Daniel inició este miércoles la petición y, actualmente, ya ha superado las 26.500 firmas. "Está siendo muy esperanzador ver que la gente entiende la importancia de la empatía en casos como el que estamos viviendo en los que, si bien no representan el apocalipsis que nos venden algunos medios, sí son un riesgo importante para un sector de la población muy vulnerable", ha declarado al conocer la evolución de su petición, el incremento de firmas y los comentarios recibidos.