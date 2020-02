Jonathan Martín: “En un escenario como el Helmántico los puntos no se regalan”

Jueves, 27 de febrero de 2020

El capitán del CD Guijuelo analiza el próximo derbi frente al Salamanca UDS y comenta el estado de los dos equipos

El capitán del CD Guijuelo, Jonathan Martín, vivirá el domingo el derbi con su experimentada visión, y asegura que no será un encuentro sencillo. El Salamanca UDS juega en un campo histórico y cuenta con una nutrida afición. Sin olvidar la calidad de su plantilla y jugadores.

¿Está el Guijuelo en su mejor momento de la temporada?

La verdad es que antes de Navidad el equipo ya estaba volviendo a coger buenas sensaciones. Demostrando de lo que es capaz, es ahora cuando nos estamos viendo recompensados con resultados. Estamos en un gran momento de la temporada y queremos seguir en esta racha para alargarlo lo máximo posible.

¿Cómo ves al Salamanca como rival para este derbi?

Es un equipo hecho para jugar un play off que por circunstancias o resultados está como está. Son grandes jugadores, con un gran equipo, que por problemas puntuales no están teniendo buenos resultados. Va a ser un partido dificilísimo, porque ellos juegan en casa y querrán apurar sus opciones de play off y para ello necesitan ganar todos sus partidos en casa. Si el grupo ya era competitivo, en la segunda vuelta mucho más. Cualquier equipo que quiera sacar un resutaldo positivo tiene que sufrir y pelear mucho. En un escenario como el Helmántico los puntos no se regalan, hay que pelear mucho por ellos”.

¿El estar por encima en la tabla condiciona el partido a favor del Guijuelo?

No se si la posición en la tabla de ambos equipos les condiciona, pero a nosotros no. Tenemos una filosofía muy definida, jugar semana a semana, y es lo que nos hace estar en una situación que hace meses era impensable, pero que a base de trabajo, esfuerzo y confianza hemos podido dar la vuelta. Pero mirando la clasificación, con tantos equipos en tan pocos puntos, el que se despiste un par de semanas lo va tener muy complicado en la recta final de liga.

¿Es especial jugar en el Helmántico?

Creo que para todos, jugadores y aficionados, el ver un partido así en el Helmántico tiene que ser bonito, un privilegio. Para los que hemos mamado ese estadio desde pequeños siempre es especial jugar allí, porque hemos visto tantos partidos de la Unión allí y de pequeños soñábamos con jugar en ese césped”.