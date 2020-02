Podemos alerta por las obras de un salón de juegos y apuestas junto al colegio San Mateo

Jueves, 27 de febrero de 2020

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Salamacna, Carmen Díez Sierra, ha informado este jueves sobre el estado de los permisos de las casas de apuestas que están próximas abrirse. En concreto se refería al salón de juegos del Centro Comercial Los Cipreses: “Por dentro no se puede ver nada pero llevan como mes y medio o dos realizando obras, Arcadia es su nombre y ya se puede ver en la fachada”.

En relación a la posible apertura, afirmaba que “a pesar de que se están haciendo obras, no consta ninguna autorización o permiso para su apertura, no hay licencia ambiental, no hay autorización de instalación por parte de la Junta de Castilla y León, ni el visto bueno del Ayuntamiento”.

Díez criticaba que “se realizan las obras y después se legaliza la situación, algo que no nos convence y menos con los salones de juego que tanto preocupan a la sociedad, ante lo que parece la inminente apertura del salón estamos aquí porque no estamos dispuestos a que se abra un salón de juegos más y menos en el Centro Comercial Los Cipreses, que está construido sobre una parcela municipal destinada a su uso comercial, no olvidemos que los salones de juego son exclusivos para jugar, independientemente de que dispongan de una barra y sirvan bebidas a los clientes”.

Además, aseguraba que “las asociaciones de vecinos están preocupadas porque sería el quinto en un radio de un kilómetro y porque el colegio público San Mateo está a menos de los 100 metros que marca la legislación de Castilla y León. Y detrás del San Mateo está el instituto Francisco Salinas, el complejo deportivo Vicente del Bosque, el Centro Joven de Cruz Roja, el colegio Montessori...”

Finalmente, destacaba que Podemos Salamanca luchará por “acabar, no con el juego, sino con la proliferación de casas de apuestas y juegos que están llevando a la ruina a muchas personas”.

Foto de Lydia González