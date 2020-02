Jueves, 27 de febrero de 2020

Nespresso se tambalea después de unas graves acusaciones que los tachan como explotadores infantiles. El programa 'Starbucks y Nespresso: la verdad sobre su café', que será estrenado la próxima semana, recoge imágenes en las que se ven a jóvenes menores de edad recogiendo granos de café y transportando cargas pesadas en diversas plantaciones de café de Guatemala. Además, el periódico Metro ha podido saber que estos niños trabajan jornadas de ocho horas, hasta cincuenta horas semanales, por menos de seis dólares al día.

La noticia ha causado mucho revuelo y pronto la junta directiva ha lazado un comunicado en el que niega el conocimiento de dichas condiciones inhumanas y asegura que están en contra de la explotación infantil: "Nespresso tiene tolerancia cero al trabajo infantil. Es inaceptable. Cuando reclaman que nuestros altos estándares no se cumplen, actuamos de inmediato. En este caso, un medio de comunicación del Reino Unido nos informó que habían identificado casos de trabajo infantil en seis granjas en una región de Guatemala. Hemos detenido de inmediato la compra de café de todas las granjas de la región y no la reanudaremos hasta que podamos investigar y asegurarnos de que no hay explotación infantil", dice la empresa en un comunicado.

Además, el actor George Clooney, que lleva años siendo la imagen de la marca y se encuentra dentro del grupo directivo, también ha lanzado un comunicado en el que explica su desconocimiento y promete que no pararán hasta frenar la explotación infantil: "Habiendo crecido trabajando en una granja de tabaco desde que tenía 12 años, soy especialmente consciente de los complejos problemas relacionados con la agricultura y el trabajo infantil. Es por eso que me uní al consejo asesor de sostenibilidad de Nespresso siete años atrás. Desde entonces, y como sigue siendo hoy en día, tenemos el objetivo de mejorar las vidas de los agricultores y hacer que sus granjas sean más rentables. Más sostenibles. Más seguras", comienza diciendo.

"La verdad es que este programa es abrumadoramente positivo para los caficultores de todo el mundo. Con eso en mente, también es imperativo contar con reporteros de investigación talentosos que muestren a la junta dónde no tienen éxito. Sabíamos que era un gran proyecto cuando comenzó hace siete años y, sinceramente, me ha sorprendido y entristecido ver esta historia. Claramente, esta junta y esta compañía aún tienen trabajo que hacer. Y ese trabajo se hará".

"Espero que este periodista continúe investigando estas condiciones e informe con precisión si no mejoran. El control y el equilibrio de la buena responsabilidad corporativa recae no solo en la propia empresa sino también en periodistas independientes como el Sr. Barnet para cumplir la promesa que todos tenemos", finaliza Clooney. Un claro mensaje en el que promete que luchará en busca del cambio.