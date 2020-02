Javier Pinto: “Está en nuestras manos acabar la temporada de una forma muy bonita, pero falta rematarlo”

Miércoles, 26 de febrero de 2020

El jugador del Piensos Durán Albense está siendo uno de los integrantes más destacados del equipo verde gracias a su trabajo y a su entrega sobre el terreno de juego

Javier Pinto, jugador del Piensos Durán Albense, valora para SALAMANCArtv AL DÍA la temporada que está realizando hasta el momento el equipo de Alba de Tormes y las opciones del equipo verde de meterse en puestos de play off de ascenso a Segunda División a finales de la temporada.

Pregunta: ¿Qué valoración haces de la temporada del equipo hasta el momento?

Respuesta: Por suerte todavía nos queda por jugar la parte más bonita de la temporada, así que es pronto para hacer valoraciones. Sin embargo, no hay duda de que si todo terminase la jornada que viene nuestra actuación habría sido de sobresaliente. Hemos pasado de luchar por no descender el año pasado a estar en la parte más bonita, y también más difícil, de la clasificación. Está claro que la posición muestra tanto el trabajo duro que realizamos cada semana los jugadores y el cuerpo técnico, como el crecimiento que hemos tenido como grupo, al principio siempre se piensa que el factor suerte puede ayudar, pero que a estas alturas de la temporada sigamos ahí solo se puede explicar a través del trabajo, el esfuerzo y la idea de trabajar como un equipo ayudándonos unos a otros. Aún así no tenemos que olvidar que esto no ha terminado, es verdad que tenemos en nuestras manos acabar de una forma muy bonita pero todavía hay que darle el último remate, tenemos disfrutar de lo que hemos hecho, pero tambíen seguir compitiendo para terminar lo más arriba posible.

P: ¿Y de la tuya a nivel individual?

R: Estoy contento con la temporada, creo que sigo creciendo como jugador y como compañero de vestuario, aunque aún tengo margen de mejora. El año pasado fue prácticamente el primero jugando a fútbol sala a nivel competitivo y este año me esta sirviendo para asentarme un poco más e ir conociendo un este deporte poco a poco. La Segunda División B es una categoría en la que no te puedes permitir ni un despiste así que solo tienes la opcion de seguir compitiendo, en cuanto te estancas te superan y eso ayuda mucho a desarrollarte como jugador. Pero si tuviera que decidir un aspecto en el que mejorar, sería poder aportar más al equipo en las fase ofensiva del juego y aumentar un poco más mi participación en los goles.

P: ¿Es el Piensos Durán Albense el equipo revelación de la temporada?

R: Mirando la clasificación respondería que sin duda sí, es cierto que compartimos una situación deportiva parecida con Leis Pontevedra, ya que ambos luchamos el año pasado por evitar el descenso y este año estamos en los puestos altos de la clasificación. Pero teniendo en cuenta la estructura de ambos clubes estamos comparando una entidad de una ciudad capital de provincia con un equipo de un pueblo de 5.000 habitantes. Al final la diferencia de capacidad económica, de estructura, equipos en categorías inferiores, gente disponible para jugar, desplazamientos (estamos en un grupo con ocho gallegos) hace que para nosotros sea un poquito más dificil estar ahí arriba. De todas formas, ser la revelación no te aporta nada, al revés, puede que reste. Somos un equipo que estamos ahí arriba gracias al esfuerzo y el juego en equipo. Creernos mejores de lo que somos solo nos puede hacer empeorar.

P: ¿Confías en estar entre los cuatro primeros equipos a final de temporada?

R: No es un objetivo que nos hayamos marcado, pero estando en la situación en la que estamos tenemos que luchar por acabar arriba. Todavía tenemos que jugar varios partidos contra los rivales de la parte alta de la clasificación y por suerte jugaremos en casa. Teniendo el apoyo de la afición es más fácil sacar los partidos adelante, pero son los duelos en los que se va a definir donde acabamos al final de temporada. Tengo una confianza plena en el grupo y creo que tenemos posibilidades reales de ganar a nuestros rivales directos, pero hay que acompañarlo con victorias fuera de casa y sobretodo disfrutar. Estamos en una situación muy bonita y hay que aprovecharla para disfrutar al máximo.

P: Jugar el play off, ¿sería lograr un objetivo marcado a día de hoy o un premio a una gran temporada?

R: Sin duda alguna es un premio, nuestro objetivo real este año era evitar los puestos peligrosos, estar en la zona cómoda de la tabla. Nos hemos encontrado con este reto como un premio al esfuerzo jornada tras jornada y si al final nos clasificamos para disputar el play off o la Copa del Rey será un broche bonito para la temporada. En este momento nuestro único objetivo es sacar los tres puntos contra Lugo y acabar con la mala racha de resultados, volver a la senda de la victoria. Al final tenemos rivales que a principio de temporada tenían el objetivo de disputar el play off, nosotros nos hemos metido entre medias y tenemos que intentar acabar ahí y de disfutar la experiencia tanto como nos sea posible.

P: ¿Qué es lo más complicado que os resta de aquí a final de temporada?

R: A estas alturas cada partido es muy complicado, todos los equipos se están jugando algo y necesitan los puntos para llegar a los objetivos, ya sea no descender o clasificarse para la copa o el play off. Tenemos partidos en casa contra los equipos de los puestos altos de la clasificación y fuera contra los equipos que están luchando por no descender, eso hace que para la mayoría de los equipos cada partido sea una final. Aunque suene a tópico hay que ir partido a partido porque todos son igual de difíciles a estas alturas.

P: Un mensaje para la afición de cara a lo que os resta de temporada.

R: Está claro que si estamos arriba se debe a que en casa solo hemos perdido un partido a lo largo de la temporada. El mensaje es facil, la afición nos tiene que ayudar a dar un puntito más como ha venido haciendo durante toda la temporada. El ejemplo más claro fue el día del partido contra Benavente, ver la grada llena y sentir el apoyo del público hace que puedas esforzarte un poco más y estar por encima del rival. Nosotros jugamos representando al pueblo y sentir esa unión entre el equipo y la afición es clave.