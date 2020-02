Uxío y su proceso de recuperación: “Me ayuda mucho que el equipo gane”

Martes, 25 de febrero de 2020

Uxío da Pena, delantero del Salamanca UDS, que firmó un año más de contrato tras su lesión, cumple una vuelta alejado de los terrenos de juego al romperse el ligamento cruzado anterior en el Municipal hace varios meses por segunda vez en su carrera.

Estado: “La recuperación está yendo mucho mejor de lo que fue la primera y la experiencia es un grado. Las sensaciones ya las conozco y estoy muy contento”.

Día a día: “Todos los días me levanto y voy a las instalaciones del Deportivo y con el readaptador hago ejercicios en el gimnasio y de campo. Estoy corriendo y realizando pivotajes con balón. Lo hago todo a medio gas, pero lo estoy haciendo”.

Ayuda el haberlo pasado antes: “El tema de la incertidumbre que te crea una lesión no es agradable, pero reconoces las sensaciones. Hay momentos que te preocupas más que otros, aunque esta vez no se me ha hinchado la rodilla por suerte, pero te puede pasar y no tiene porque ser malo, sino por haber metido más carga. Lo estamos controlando mucho”.

Días complicados: “Me ayuda mucho que el equipo gane. Cuando estás convencido de que el año que viene vuelves a disfrutar un año en Salamanca, en el Helmántico y con la gente del club y que los ‘pequeñitos’ errores de este año se solucionarán, tienes la esperanza de que haya estabilidad. Pero cada vez que no conseguimos un buen resultado, los miedos del descenso se acercan. Parece una tontería, pero todos los rivales ganan y aprietan. Luego ves que hay equipos que han conseguido muy buenas rachas como el Burgos o el Guijuelo y nosotros no hemos podido hacerlo para acercarnos a los puestos de arriba. Soy un aficionado más y todo depende de cómo vaya el equipo”.

Equipo: “Me entristece un poco no poder estar en el día a día y ayudar desde otro perfil que no sea el de jugador. Es cierto que el club sabemos cómo es y que se ha formado de la nada desde hace poco y las instalaciones y los servicios no son suficientes para poder hacer la recuperación al 100%. A nadie le gusta ver tantos entrenadores y estar en boca del fútbol español por toda la inestabilidad; no me gusta que haya estos váivenes”.

Regreso al grupo: “Calculamos que a mediados de abril, que hago ya seis meses, entrenaré con ellos poco a poco. Al ser un perfil de jugador alto y pesado me va a costar un poco mas la adaptación y tengo que quitar el miedo, que es fundamental”.

Plaga de lesiones: “Recuerdo que cuando renové le dije al club que hay que intentar tener campos de entrenamiento que no notes mucho la diferencia de superficie. No es lo mismo el Tori que el Helmántico o la Federación… No digo que esté directamente relacionado con las lesiones, pero no ayuda”.

Posibilidad de volver a jugar este año: “No… No se ha hablado. En el último partido de Liga yo cumpliría ya siete metes y llegaría muy justo, aunque también depende de mis sensaciones y de cómo me vayan viendo. La idea es estar bien en pretemporada e iniciar una Liga en mejor forma incluso que este año, porque no voy a tener ese verano para desconectar y tengo que trabajar para no perder muscultura en las piernas”.

Próximo año: “Soy ambicioso y fui a Salamanca para soñar con cosas grandes. Esperemos que el club haga esfuerzos importantes económica y deportivamente, fichando a jugadores de gran talla de la categoría y aspirar a lo que está haciendo el Logroñés o la Cultural y ascender”.