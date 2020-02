La OMS niega que el coronavirus se propague a través del aire

Lunes, 24 de febrero de 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un documento en el que confirma y desmiente los principales bulos que están surgiendo en todo el mundo sobre el nuevo coronavirus, el cual ha afectado ya a miles de personas en China, pero también en otros países como Italia, Irán y Corea.

En concreto, la OMS ha negado el rumor sobre que el nuevo coronavirus se propague a grandes distancias a través del aire, asegurando que se propaga a través de las gotículas que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda, o a través de gotículas de saliva o de secreciones de la nariz.

"Estas gotículas son demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias", ha dicho el organismo de Naciones Unidas, para desmentir también que el virus pueda llegar hasta 8 metros de distancia de una persona que tose o estornuda, ya que se ha puesto que las gotículas respiratorias llegan hasta un metro de distancia.

Del mismo modo, la OMS ha confirmado la seguridad que supone recibir una carta o un paquete procedente de China, epicentro del brote de coronaviurs, ya que, según la información preliminar, el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas.

"Un objeto puede resultar contaminado por el 2019-nCoV si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca. Mediante una correcta higiene de las manos, el riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus (2019-nCoV) por contacto con objetos, como monedas, billetes o incluso tarjetas de crédito, es muy bajo. La mejor protección es lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón", ha dicho el organismo.

Falsos mitos

Asimismo, la OMS ha aseverado que el nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos; que la orina infantil o la cocaína no pueden proteger frente al mismo; que el río y la nieve no pueden matar el virus; y que los secadores de manos no logran matarlo, a pesar del rumor de que se puede eliminar el virus en 30 segundos con estos aparatos.

Por otra parte, el organismo ha avisado de que no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas, y que rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. "Hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus. Empiece por limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón", ha dicho.

Otro de los rumores que la OMS ha desmentido es que se pueda reutilizar las mascarillas, ya que cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada.

Que los animales de compañía propaguen el nuevo coronavirus ha sido también negado por la OMS, quien ha informado de que "no hay ninguna prueba" de que el nuevo coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y los gatos.

Además, ha recordado que las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra 'haemophilus influenzae' de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus; y que "no hay pruebas" que demuestren que enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina proteja de la infección, al igual que comer ajo o aplicarse aceite de sésamo en la piel.

La OMS ha informado también de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.

Finalmente, ha avisado de que los antibióticos no son eficaces para tratar la infección del nuevo coronavirus, y que por el momento no se recomienda "ningún medicamento específico" para prevenir o tratar la infección.