Estrella Morente defiende la tauromaquia en plena gala de Operación Triunfo

Lunes, 24 de febrero de 2020

La gala de 'Operación Triunfo' de la pasada noche ha sido hasta la fecha la más conflictiva de todas, empezando por la actuación de Estrella Morente. La cantante acudió como artista invitada para cantar junto a Nia, favorita de la gala anterior, 'Volver', la famosa banda sonora de la película de Pedro Almodóvar con el mismo nombre que la catapultó a la fama. Pero, a la hora de subirse al escenario, Morente sorprendió a todos los asistentes y espectadores al cambiar un fragmento de la canción por unos versos del poeta José Bergamín en defensa de la tauromaquia.

"Ni el torero mata al toro, ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. no trafiques con su alma, no trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que es un 'mata cobardía'. Robadle al toro su muerte, a solas y en su agonía. Yo adivino al parpadeo...", fueron las palabras de la cantante, que está casada con el torero Javier Conde. Una intervención que dejó de piedra a todos en el plató de 'Operación Triunfo'.

Durante la semana previa de ensayos Estrella Morente no hizo en ningún momento mención de sus planes de cambiar el inicio de la canción, de hecho, en todos y cada uno de los ensayos junto a Nia se mantuvo dentro del plan inicial. Una reivindicación que choca plenamente con la reflexión que hizo Maialen Gurbindo en los primeros días de academia:" A los animales se los puede sacrificar poniéndoles una inyección para que no sufran, o metiéndolos en una plaza, haciéndoles pasar un estrés del copón, clavándoles banderillas en la espalda mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose", dijo a sus compañeros, quienes no quisieron entrar en debate. "Hostia, es que es muy nazi, ¿eh? Ostras, hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima te vienen y te dicen que es que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero, si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme mi vida, me quitan dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia, porque cogen dinero de tus impuestos. Y si comparas el dinero que generan con el que nos cuesta, nos sale fatal", continúo Maialen, unas palabras que le salieron muy caras y que tuvieron gran repercusión tanto dentro como fuera de la academia.

Y parece que a Estrella Morente no le sentaron nada bien sus palabras y decidió contraatacar sin contar con nadie. Tal y como ha aclarado Tinet Rubiera en su cuenta de Twitter, el programa no estaba al tanto de las intenciones de Morente: "No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos", unas palabras que ha apoyado Manu Guix con un escueto 'doy fe'. Tendremos que esperar a saber qué dice Maialen al respecto.