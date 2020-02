Rafa Dueñas: “No me voy contento con el empate. Merecimos más, pero no concretamos”

Domingo, 23 de febrero de 2020

Rafa Dueñas, técnico del Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación a la finalización del derbi charro ante Unionistas de Salamanca.

Valoración del partido: he visto un partido parejo, como un derbi. Merecimos un poco más, pero no concretamos. El equipo bajó tras el penalti y ellos se motivaron más. Para mí son los mejores jugadores de la división. Hoy nos llevamos solo un empate. No me voy contento con el empate. Mi exigencia es ganar siempre todos los partidos. Hay que pensar ya en el Guijuelo.

Titularidad de Edwin: viene del viaje y aún no está integrado. Respondió muy bien a pesar de ser un partido intenso. Lo sacó adelante.

Pique con Luaces: son pasajes del partido y quedan ahí.

Aplausos a la afición de Unionistas: es un punto bueno para todos. Siempre hay esa lucha de todo, pero fue un partido bien jugado en todos los sentidos. Fue un gesto de que todo estuvo en orden. Ellos apoyan a su equipo y nuestros seguidores al nuestro.