Jabi Luaces, sobre su pique con Dueñas: “Ha tratado de provocar y le he dicho que eso sobra. La educación es muy importante”

Domingo, 23 de febrero de 2020

Jabi Luaces, técnico de Unionistas de Salamanca, compareció ante los medios de comunicación a la finalización del derbi charro ante el Salamanca UDS.

Valoración del empate: teníamos que haber ganado. Hemos sido superiores en juego y fútbol, pero tienen buenos jugadores. En la segunda mitad fuimos a por el partido. Hemos hecho buen partido y hemos acabado haciendo ocasiones claras. No hemos tenido acierto. No ha podido ser, hay que seguir. El partido estaba para ponernos por delante en el arranque, pero perdonar nos pasó factura. Gio metió un golazo, pero hacemos cosas que no son de la categoría. El fútbol tiene esto.

Falló de Ubis, preludio del empate: el partido se rompió tras su primer gol. Ubis tuvo el penalti, pero es que nosotros habíamos tenido cinco antes. Fuimos muy superiores durante los primeros quince minutos, pero no lo reflejamos en el marcador. Seguimos perdonando en la segunda mitad y a punto estuvimos de perder. Por muchos momentos no pensamos y se ha convertido el partido en un correcalles. Teníamos que haber tenido pausa y movido más el balón.

Pique con Dueñas: ¿Quién es Dueñas? ¿El asistente médico? Primero se tiene que sacar el título. Si un mexicano tiene lo huevos gordos más los tiene un vasco. El entrenador de este campo soy yo. Hay que ser persona antes que entrenador. No sabemos muy bien a que se dedica y no puede faltar al respeto. Han buscado al cuerpo técnico y a nuestros jugadores. Le he dicho que eso sobra. La educación es muy importante.

Penalti de Kristian: es muy claro, pero el árbitro no lo ha visto. Esa valoración la hacen los medios. El vídeo está ahí. Tenemos que seguir trabajando y mejorando para lograr el objetivo.

Polémica: lo dejo para vosotros. Hay una balanza y hoy ha estado desequilibrada. Lo que tenemos que hacer es entrenar bien y seguir.

Salvación: sabemos que iba a ser una larga carrera. Hemos sumado hoy un punto y no hemos perdido, que es importante.