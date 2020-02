La Alcaldesa asume como propio el proyecto del PP que calificaba de “tarde de cafe y copas”

El circo montado por la Señora Alcaldesa La mesa de trabajo mal organizada por la Sra. Alcaldesa en el día de ayer fue un verdadero circo en su intento de limpiar su imagen ante su ineptitud e incapacidad para gestionar La Covatilla.

La Sra. Martín nos ofreció un mitin político de más de cuatro horas donde demostró que no tenemos un Equipo de Gobierno sino una empresa de limpieza, pues todo se cierra en Béjar con la excusa de que está sucio: el Centro de Ocio, La Casa del Estudiante, La Estación de Esquí......

Lo que debía haber sido una mesa donde nos explicara porque no ha producido nieve cuando ha podido, se convirtió en un discurso de odio e inquina hacia nuestro grupo. Tanto es así que parte del público asistente, entre ellos técnicos y trabajadores de la estación que esperaban explicaciones, terminaron marchándose.

Para nuestra sorpresa y demostrando su falta de alternativa, en el único punto relevante de la reunión que era escuchar que piensan hacer con la estación, presentó el proyecto que se elaboró hace dos años por el Partido Popular y que está dotado con los 4,5 millones de euros del Plan de Reindustrialización que ella misma calificaba de tarde de café y copa.

Para mayor gravedad al concejal responsable de la estación que lleva meses desaparecido no le dejó intervenir ni para dar una sola explicación de su gestión.

El Partido Popular artífice de la creación de La Covatilla, de su posterior rescate, de su gestión municipal durante cuatro años.....seguirá defendiendo la estación como uno de los mejores proyectos para Béjar y comarca. Partido Popular