En el DA2 Cuba Crea arte y documental apasionado y apasionante

Sábado, 22 de febrero de 2020

Una muestra que no solo es arte, sino documental de la mano de quienes tan bien conocen la isla y que tan nuestros son

El salón de actos del DA2 es recogido e íntimo en contraste con los espacios amplios de nuestro Museo de Arte Moderno ahora colonizado por el viaje de ida y vuelta de los artistas contemporáneos cubanos. Una muestra que no solo es arte, sino documental de la mano de quienes tan bien conocen la isla y que tan nuestros son: el fotógrafo y documentalista Eduardo Margareto, el periodista, escritor y gestor cultural Jorge Moreta y el periodista y productor Rafael Monje. Los tres, director, guionista y productor respectivamente, han conseguido que la tarde noche salmantina, en el museo junto al río, sea un espacio de calor, sabor, arte y música.

La primera vez que Eduardo Margareto fue a La Habana en 1993, vivió los efectos del periodo especial, como se denominaron los años en los que Cuba sufrió el mayor descalabro económico de su historia. De ahí que yo me aprovechara y enviara en sus maletas todo lo que su generosidad me permitió para los amigos que todo lo necesitaban. Y de ese primer viaje en el que abusé de su paciencia y de su equipaje, nació un amor por la gente y cultura cubanas que habría de iluminar, no solo un libro de fotografías publicado en su Salamanca, sino una admiración tenaz que, como afirmó Jorge Moreta, gracias a dos botellas de vino y a una charla que se vino arriba, culminó con este documental que definen como un recorrido por la isla hablando con la gente, su gente, que ama la cultura.

Jorge Moreta también es un enamorado de esa Cuba, protagonista de uno de sus libros de viajes, espacio que definió para Carmen Borrego y para mí como “Un estado de ánimo”. A Jorge Moreta le entrevistamos a propósito de su trabajo en el FACYL y se le llenaba la boca de este documental acerca de los artistas que siguen viviendo en la isla, concebido como un viaje a través de las siete villas que fundó el conquistador Diego Velázquez. Un viaje que requirió de cuatro, como cuatro fueron los de Colón, quien en sus diarios dijo que nunca había visto cosa más bella que esta tierra que acaricia el Caribe.

Tierra de música, de literatura, de cine y sobre todo, de pintura. Salamanca se ha rendido a la exposición de arte cubano y a la obra de Fabelo, el más internacional de los pintores cubanos que fue entrevistado para el documental en las mismas salas donde ahora se expone su obra. Una obra que parte de la necesidad, de ese impulso incansable del cubano por seguir adelante frente a todas las dificultades, con alegría, con talento, con esa concepción insular de la maldita circunstancia del agua por todas partes que expresara Virgilio Piñera. Cuba es arte y sigue siéndolo, y las imágenes de Margareto, el guión de Moreta, lo manifiestan, engarzando las entrevistas –Padura, Yuri Acosta, Fonseca, Wendy Guerra, Elíades Ochoa, Perugorría…- con un paseo por el país que no se recrea en tópicos ni evita el derrumbe de una sociedad quebrada, sino en el talento como bien señala también Rafael Monje, un talento que ha cristalizado en el documental que ha merecido una mención en la SEMINCI y el interés por parte de numerosos certámenes en los que participa y por el del Instituto Cervantes, que ha elegido esta visión castellano leonesa de Cuba para ser visionada en todos sus centros.

¿Cómo retratar a un país más grande que su biografía, como afirma Padura? Desde –para Jorge Moreta– la confianza, la pasión y el respeto por aquellos que hacen arte en Cuba, deudores de la tradición pero profundamente modernos. Retratar Cuba desde la mirada no de un cineasta, un documentalista como lo es Eduardo Margareto cuya trayectoria ya ha dado sobradas muestras de su talento para este género integrador que tanto le gusta, sino la de un fotógrafo. Eduardo Margareto y David Arranz son, en palabras de Jorge Moreta, poetas de la imagen. Y ambos lo demuestran en su trabajo. En el caso de Arranz, es inconfundible su uso del color, su mirada certera y siempre original del plano directo. En el caso de Margareto, cuyas fotos de Cuba, ya en el 93 tenían esa emoción enamorada, las geometrías, las perspectivas cobran movimiento. No deja de ser un viaje, y la cámara de cine del fotógrafo, del docente de la fotografía que tantos recordamos, uno de los mejores retratistas de la Salamanca del fotoperiodismo, se pega al suelo para hacer un suave contrapicado con el que retratar los cielos, los edificios, la gente que camina…

Cuánto se camina en este hermoso ejercicio de conversación con aquellos que se definen por el marco en el que son entrevistados. La cámara viaja sin concesiones por lo más moderno, los más in de Cuba, sin olvidar los rincones míseros de un país que aún pasa un hambre infinita de todas las faltas, de alimento, de esperanza en un futuro mejor… Cuba sin embargo, en el relato y retrato de Margareto y Moreta, se mantiene viva, fuerte, y plena de talento, como siempre, y Wendy Guerra es entrevistada frente a una pared de insólita verdura, las piezas musicales se alternan con las imágenes de piezas artísticas, Fabelo se sitúa como un personaje más de sus cuadros y una de las cantantes goza del más bello de los planos cuando el retratista que es Eduardo Margareto se centra en el perro que sostiene la artista sobre su blanco regazo. Destellos no solo de un documentalista bien conocedor de la realidad cubana, sino del auténtico fotógrafo de los rostros y los afectos que es Eduardo Margareto.

Un paseo por el talento que merece el talento de quienes saben dar su visión moderna, audaz, contemporánea de una Cuba en movimiento que no evita recorrer su historia, pero que no precisa regodearse en su fascinante pasado cultural. Como bien dice Jorge Perugorría, Cuba ha de cambiar y lo hace, siempre envuelta en la belleza de una naturaleza donde la mezcla da lo mejor de las riquezas. Un paseo que nos hace partícipes del talento mientras a nuestro lado, las obras de los artistas cuelgan de nuestras paredes y más abajo, el río castellano pasa por la ciudad en la que Cristobal Colón recibió el apoyo de los dominicos para un viaje fascinante. Un viaje que crea y sigue creando. Un viaje de ida, y vuelta.

Fotos: Carmen Borrego