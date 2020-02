Jabi Luaces: “Es bueno que Unionistas no haya ganado nunca el derbi, más cerca tiene que estar de llegar”

Sábado, 22 de febrero de 2020

El preparador vasco de Unionistas atendió a los medios de comunicación a un día de medirse al Salamanca UDS en casa

Jabi Luaces, preparador vasco de Unionistas, atendió a los medios de comunicación a un día de medirse al Salamanca UDS en casa a las 17:00 horas.

Derbi: “Es bueno que Unionistas no haya ganado nunca, más cerca tiene que estar de llegar. Por estadísticas, hay más posibilidades. Necesitamos ganar y el equipo lleva tres meses muy bien, a pesar del bajón de la Copa. Estamos en buena dinámica”.

Bajas: “Solo Portilla. Hoy ha entrenado en el grupo, pero aún es pronto. Queremos que llegue bien al último tercio de Liga”.

Semana tranquila: “Ahora ya llevamos varias semanas entrenando con regularidad y estamos bien preparados”.

Rival: “No me preocupa el rival y lo digo con todo el respeto del mundo. Es muy bonito ganar un derbi, pero lo fundamental es que es un partido clave y hay que jugar con la cabeza”.

Alineación del Salamanca: “Lo tengo muy claro (el once de Unionistas), pero no lo voy a decir. Él tiene bastante claro quiénes van a jugar en un 80%. No creo que sea transcendetal quién juegue”.

Táctico y ganas: “La extra motivación no suele ser nada buena y creo que hay que jugar el partido desde la cabeza, aunque corazón le vamos a poner. Hay que echarle cabeza y tenemos que estar concentrados”.