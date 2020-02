Muerte en la vía pública

ENTRE PUENTES

MUERTE EN LA VIA PÚBLICA

¡Tenía que suceder!. El atropello y muerte de un viandante en una calle de la ciudad, precisamente peatonal. “Debemos decir que finalmente ha ocurrido lamentablemente”. Y debemos decir también, que si no ocurre con más frecuencia, este tipo de desgracias, es por puro milagro. ¿Cómo puede ser que pasadas de largo las once de la mañana aún se encuentren transitando coches, furgones, motos y camiones de reparto por una arteria tan principal para el peatón como es la calle Zamora, alrededores de la plaza Mayor, calle Toro?... Y otras como ha sido la de este luctuoso caso.

Pueden ustedes verlo cada día, la cantidad de vehículos, que transitan, sobre todo por esa calle Zamora, es cuanto menos un despropósito alarmante, este comentarista se libró por poco de sufrir un percance grave, y no es el primero que ha pasado por esta situación de alarma. Y todo esto sin encontrar un solo agente en toda la calle. Si, sabemos que muchos tienen permiso para hacer llegar sus mercancías, ¿pero hasta las once de la mañana?... con todas las calles limítrofes que se pueden ocupar para proceder a hacer entrega de bultos, correos y demás, salvo que sea una mudanza u obra, para lo cual debería ir provisto del consiguiente permiso, y por supuesto vigilancia, al ocupar un espacio peatonal, y el consiguiente peligro que pueda suscitarse, al ser una calle que de por sí, ya tiene suficientes obstáculos en su recorrido.

Lo cierto es; que por parte de quien corresponda en ese Ayuntamiento, hay una falta de criterio, una desidia y una dejadez alarmante, o lo que es igual. A una falta total de responsabilidad, los ciudadanos nos preguntamos: ¿Cómo es posible que esto ocurra, con la cantidad de medios disponibles, con la cantidad de funcionarios, agentes de policía etcétera?

La cuestión es evidente, falta de responsabilidad, falta de ideas, de ingenio, de conocimiento de la ciudad y la problemática que presentan sus calles, ha ocurrido desgraciadamente este funesto episodio dentro del casco urbano, pero estamos al pairo en no pocos sitios,- ahora sí, tiene que morir alguien para que se tomen medidas-. Es difícil entender, que hay cosas que no cuestan nada, no se necesita presupuesto, ni inversión alguna, ni estudio, tan solo atención, sentido común, imaginación y conocimiento de una ciudad, donde no hay, o no debería haber tumultos. El simple mantenimiento o las pequeñas obras, que cubran las necesidades, de los que aquí vivimos sería suficiente, para procurarnos una lógica satisfacción, y al menos sentir que hay un Consistorio, con todo su aparato, una policía de ayuda, un funcionariado atento y agradable, que justifique, que podemos tener confianza en ellos, que nos veamos respaldados ante las situaciones anómalas, y no solo sentir, que estamos para pagarlo todo, tal y como si fuéramos los enemigos de las instituciones, tal como si no cumpliéramos con las ordenanzas, si esas que ustedes, han redactado y que son los primeros en incumplirlas porque evidentemente, quien ha de demostrar la responsabilidad libremente contraída de dirigir los destinos de esta ciudad, son incapaces de oír los quejidos y los sentimientos de este pueblo.

No basta con estar en el “Bunker”, hay que salir a la calle, ver, oír, sentir, discutir, discrepar y explicar, si hubiera sido así, posiblemente se darán cuenta de que hay cosas donde hay que poner la justa razón de lo que humildemente pedimos.

Ustedes creen que todo marcha por inercia, que cada concejalía y cada departamento dedicado a su materia, funciona con lógica entrega, y disponibilidad, que cada cual está cumpliendo con lo estatuido, pero no es así y si salen a la calle se darán cuenta de cuanto aquí denuncio. Pueden seguir así… Pueden seguir instalados en la desidia, en la dejadez, en la callada por respuesta, unida al abaratamiento de sus responsabilidades. Pero no puedo por menos de sentir que, están por estar. Y eso da una pena tremenda.

Fermín González salamancartvaldia.es