David Rees genera expectación en su presentación del ‘El chico del ukelele’ en Salamanca

Viernes, 21 de febrero de 2020

La Librería Santos Ochoa acogió el evento al que acudieron numerosas seguidoras del joven artista

La librería Santos Ochoa ha acogido esta tarde la presentación del libro de relatos 'El chico del ukelele' de David Rees. Un libro con mucho éxito entre el público juvenil que ha llenado por completo la presentación del joven artista.

David Rees presenta su libro de relatos El chico del ukelele. ¿El amor por internet es peligroso ¿Debería estudiar algo que no tiene salida? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Realmente me gustan las chicas? ¿Qué hago en una cueva perdido y sin salida? ¿Me van a pegar a la salida de clase ¿Cómo salvo a mi hermana de una caída de 6 metros? ¿Mis amigos me odian? ¿El ukelele me ayudará a escribir mi primera canción?

El chico del ukelele es un tierno y sorprendente libro de cuentos en el que David Rees nos muestra su percepción sobre la vida, la música y el amor. David Rees, el chico del ukelele, es un cantante y compositor que se dio a conocer a través de YouTube, donde empezó a subir los vídeos que grabó versionando las canciones de sus artistas favoritos. David estudió psicología en la Universidad de Salamanca y toca el piano, el ukelele, la guitarra y la flauta travesera. Su estilo musical es pop y sus canciones hablan de la vida cotidiana, de sus preocupaciones y motivaciones.ç

AMPLIAREMOS GALERÍA DE IMÁGENES

Fotos: Lydia González