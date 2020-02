Carmen Tello da la última hora sobre el estado de salud de Curro Romero: "Anda regularcillo"

Viernes, 21 de febrero de 2020

Carmen Tello no ha querido faltar al acto tan especial que se celebró este jueves en Sevilla. El Rey Felipe VI fue el encargado de presidir el 350 aniversario de Real Maestranza de Caballería de Sevilla y entregar los Premios Taurinos y Universitarios.

Antes de entrar a este acto, Carmen Tello nos dio la última hora sobre el estado de salud de su marido, el torero Curro Romero: "Anda regularcillo. Ha pasado una época mala pero ya se está recuperando, yo espero que en 20 días o por ahí lo podamos ver. La verdad que lo está llevando muy bien, el tratamiento le está sentando regular, pero se está recuperando que es lo importante".

En cuanto a la relación que mantiene con la familia de la desaparecida Duquesa de Alba, Carmen admite: "Yo tengo muchísima relación ahora con Alfonso como sabéis, y con Cayetano también. La verdad que Bárbara es adorable, con Cayetano nos vemos algunas veces".

Una buena sintonía que no le ha impedido hablar del enfrentamiento entre los hijos de Cayetana: "Sabéis que hablo poco de las cosas y además no me tengo que meter, pero yo pienso que son hermanos y llegaran a llevarse fenomenal, porque Cayetano quiere muchísimo a Eugenia y Eugenia también lo ha dicho. No he hecho cuenta de esas cosas.