Una comisión estudiará nuevos canales de comunicación para informar a los ciudadanos sobre empleo, cultura o servicios

Jueves, 20 de febrero de 2020

Esta mesa, surgida a través de la iniciativa promovida por Ciudadanos para crear un espacio informativo único, analizara propuestas como la del PSOE de crear listas de difusión con información puntual de bolsas de empleo, puestos, eventos o avisos

El Ayuntamiento de Peñaranda ha realizado una sesión de Pleno extraordinario en la noche de este jueves marcada principalmente por el debate de varias proposiciones realizadas por los diferentes grupos políticos de la Corporación, con desiguales resultados en las votaciones.

Proposiciones no dictaminadas como la presentada por Peñaranda en Común, referida al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diócesis de Salamanca en 2017 para el desarrollo del proyecto iconográfico de la iglesia parroquial San Miguel Arcángel, obra del artista peñarandino Alejandro Mesonero y dotado con una subvención de 160.000 euros dispuestos en varias anualidades.

Ángel Tejeda, portavoz de PEC, asegura al respecto de este planteamiento que “el PSOE argumenta que persiguen un afán cultural y un incentivo turístico con este convenio” y pedía la elaboración de un informe técnico para valorar “con los datos en la mano si el proyecto puede tener el impacto económico y social que se estima”.

Sergio Jiménez, portavoz de Ciudadanos, afirmaba que el informe “debería haberse pedido antes de comenzar a realizar el proyecto y no ahora que casi está terminado” argumentando así su abstención, mismo voto que el otorgado por el Partido Popular quien, en palabras de su portavoz, Carmen Familiar, aseguraba que “ se podía haber realizado un concurso para recoger proyectos para esta cuestión. Es obvio que las imágenes supondrán un enriquecimiento cultural para la parroquia, aunque fuera en detrimento de otros proyectos en la ciudad, por eso nuestra abstención”.

Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, manifestaba que ”no se puede decir que en Peñaranda no se ha invertido en estos años del convenio porque no es verdad, se ha hecho más que nunca, al igual que tampoco se puede sacar a concurso una obra de arte ni una iniciativa que nos planteaban al equipo de gobierno” y añadía que “igual que nosotros cuando estamos en otras ciudades visitamos sus catedrales o iglesias, los turistas que llegan a Peñaranda visitan el conjunto de las tres plazas y con ellas está la parroquia. Tengamos o no creencias religiosas esta iniciativa va a suponer un enriquecimiento cultural para todos” asegurando que todos los informes económicos elaborados para la firma de este acuerdo fueron positivos, pero en cuanto al solicitado por PEC, aseguraba que “habrá que hacerle dentro de unos años, con datos reales, no con valores cuantitativos ahora” votando además en contra de la proposición.

Ciudadanos por su parte realizaba una proposición no dictaminada para la creación de una cartelera cultural y de servicios, planteamiento sobre el que Sergio Jiménez explicaba que “es necesario unificar toda la cartelería con la información municipal en un solo punto visible y accesible, además de crear un apartado específico en la web municipal con todo ello”.

Sobre esta cuestión, tanto PeC como PP se mostraban a favor de la creación de este espacio informativo, algo por lo que la regidora municipal solicitaba no votar y dejar pendiente esta cuestión como un planteamiento para crear una comisión en la que abordar las diferentes propuestas para su creación, entre las que se encuentran las realizadas por el gobierno del PSOE, como la puesta en marcha de listas de difusión a través de whatssap o aplicaciones similares, a través de la que mantener informados a los vecinos de cualquier evento, bolsa de empleo, puesto de trabajo o avisos, a lo que añadirán un nuevo diseño de la página web del Ayuntamiento, con mayor facilidad de manejo, algo previsto para este año 2020. Todos los grupos han mostrado su apoyo a la creación de una mesa para valorar propuestas.

Las casas de apuestas y la proposición planteada por Peñaranda en Común y el PSOE centraba otra de las partes de la sesión de hoy, tema sobre el que Ángel Tejeda aseguraba que “estamos hablando de un problema de salud pública y si vemos los datos nos encontramos con que España es el país con más ludópatas del entorno, por lo que recogemos las recomendaciones del Procurador del Común y planteamos acciones como campañas de concienciación”. Sobre esta cuestión tomaba la palabra el portavoz de los socialistas, Francisco Díaz, quien afirmaba que “más allá de instar a los gobiernos central y autonómico a que actúen debemos tomar medidas, por lo que hemos adecuado el planteamiento al ámbito local, promoviendo actividades como charlas sobre ludopatía en el Centro de Ocio, entre otras”.

El líder de Cs argumentaba que “la Junta está trabajando en una hoja de ruta junto a las casas de apuestas, asociaciones de ludopatía y técnicos. Dejemos que hagan su trabajo en las Cortes” mismo planteamiento manifestado por la portavoz de los populares, quien afirmaba además que “no podemos dirimir en un Pleno local cuestiones del gobierno de Castilla y León, dejemos trabajar”.

Por lo demás, la sesión aprobaba por unanimidad el cambio de nombre del CDS, que desde hoy pasara a llamarse Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez, ofreciendo así un homenaje a su creador y mecenas, quien mostro siempre su debilidad por este espacio peñarandino ahora de total titularidad municipal, además de realizarse diferentes daciones de cuentas correspondientes al cuarto trimestre de 2019 y Decretos, prolongando la sesión hasta cerca de la medianoche.