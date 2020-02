¿Les suena "armonizar"?

Señora María Jesús Montero ¿pero que estupidez es esta del dumpin entre comunidades? ¿Usted nos toman por estúpidos? Diga, sea valiente, que tenemos que alimentar muchas bocas ¡son tantísimos ministros! Secretarios, delegados, sub… etc etc. Se me termina el aliento de seguir la larguísima lista. Por no hablar de saciar las bocas de sus socios, aquellos que les auparon al desgobierno que sufrimos. Y como hacen siempre, donde funciona algo, en este caso LAS AUTONOMIAS GOBERNADAS POR EL PP con tasas bajas, creación de empleo y nuevas empresas… -casualidad en ninguna está al frente el PSanchista- gritan como en las películas de indios - ¡a por ellos!- Ustedes son muchos más que aquellos actores secundarios y de relleno:

Para el PS de Pedro Sanchez, armonizar, no que todo discurra hacia un buen fin. Al oírles VAMOS A ARMONIZAR, ¡tiemblo! conozco la respuesta: subir impuestos, desestabilizar lugares donde suenan armónicas las notas musicales. Mi dinero va servir para darles más a delincuentes-golpistas catalanes, PNV, Bildus, etc En estos partidos desconocen la palabra dignidad. Pedro Sanchez nos mete en una escalada de gastos impresentable. Por qué no prueban las Comunidades que pagan más a rebajar y copiar el modelo de los que pagan menos.

Mª Jesús Montero, usted tiene experiencia sobre crujir al ciudadano y luego… subvenciones, lo que llama el vulgo o en romam paladino, pagar los votos que les auparon con dinero público ¿Recuerda su tierra? Yo sí, es hermosa, podría ser la Autonomía más rica de España y es todo lo contrario, ahora que comenzaba a levantar cabeza... ¡a por ellos Uhhhh! Recuerda que estuvo A) Gobiernos de Chaves y Griñán. B) etapa de los "ERES". ¿Y cómo dejó la sanidad andaluza? Destrozada, hecha unos zorros. Pero mientras ha crujido a los andaluces a impuestos, ¡tanto! que muchos renunciaron a la herencia de su familia por no poder pagar Impuestos de Sucesiones.

Reíros bobitos, jijijiji Ahora soy vuestra ministra de Hacienda... jajaja ja y la rana cantará, tralará, tralará.

¡Es increíble! atajo de chupópteros, mientras unos no llegan a final de mes o han tenido que cerrar la empresa una humilde PYME, ustedes con fiestecitas de cumples y niño a la espalda Al ver el vídeo creí estar en una fiesta de pijamas ¡Qué mentes lucidas! Y entre mentiras y más mentiras… ¡se pegan la gran vida! Eso sí, sin dar golpe. Algún trabajillo caerá a sus enchufados con los 85.000 euros del dinero público que van utilizar para abrillantar y pintar los 707 coches oficiales. Otra cosita Mª Jesús, ¿Supongo que la lista de morosos...será para -antes- depurarla y pulirla?… no sea que aparezcan algunos de sus gentes y la liemos parda ¡País!