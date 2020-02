Pizarrales y Barrio Blanco vuelven a alzar la voz por la situación del centro de salud

Jueves, 20 de febrero de 2020

El Consejo Social de Pizarrales y Barrio Blanco vuelve a alzar la voz por la demora en dar solución a los problemas del centro de salud Alfonso Sánchez Montero, como las citas médicas que superan las 48 horas desde su solicitud o la falta de facultativos. En el primer caso, exigen “un plan bien diseñado y con recursos para prever las posibles situaciones de sustituciones, por vacaciones, por enfermedad…”.

Una problemática, subrayan en un comunicado remitido tras la última reunión mantenida con la Gerencia de Área de Sacyl, que vienen “padeciendo desde hace tiempo y de forma reiterada, así como la presión sobre los facultativos que se ven sometidos a una sobrecarga de pacientes”.

Tal y como señalan, la Gerencia de Área fue receptiva “a las demandas” y “asumieron la problemática tan injusta que los usuarios del consultorio vienen padeciendo”. Respecto a las 8 plazas de médicos de Familia que el centro tiene reconocidas, como solución se planteó que “durante el mes de febrero, se cubran en las mayoría de los casos por facultativos provisionales, sin embargo, a partir de marzo, las mismas serán definitivamente ocupadas por médicos fijos”.

“No podemos conformarnos con la respuesta de que ‘no hay médicos’. No es responsabilidad de los usuarios, sino más bien de políticas de previsión, de gestión y para eso se supone que están no sólo los gerentes, sino los distintos cargos superiores, llegando a la propia Junta de Castilla y León, competente en sanidad y salud públicas. Médicos claro que hay, pero no están bien tratados ni económica ni laboralmente”.