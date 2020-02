Pablo Cortés: “Sepúlveda, Altube, Mati y Zurita nos van a ayudar”

Viernes, 21 de febrero de 2020

Pablo Cortés, preparador del filial del Salamanca UDS, analizó el encuentro de su equipo con el Bembibre de este sábado en su regreso al Estadio Helmántico tras jugar dos veces en el Tori.

Efectivos: “Recuperamos jugadores y alguno subirá al primer equipo. Perdemos a Alan Cruz por sanción y no están Valdez y Estévez. Hay jugadores que nos van a ayudar”.

Plus: “Ayer se lesionaron dos juveniles como Elías e Isaac. Me han dado la noticia de que hay jugadores que van a bajar con nosotros. Leo, Altube, Mati y Zurita nos van a ayudar, aunque hasta mañana no están confirmados”.

Fichajes: “Son tres los futbolistas que se van a incorporar, aunque igual también hay un cuarto. Andrés ha tenido que irse a México por el visado y la semana que viene ya estará aquí. Bruno llegará en pocas semanas y Clay tardará un poco más”.

Trato con Dueñas: “Es un proceso normal. Y así me lo han comunicado. Son jugadores claves en el filial e importantes”.

Acabar la temporada: “Todas las temporadas tienen sus buenos y malos momentos. A nadie nos gusta perder y la derrota del otro día fue un punto de inflexión”.

Rival: “Tenemos que salir de esta racha y es un equipo que últimamente ha jugado con una línea de cinco y han perdido a un jugador como Samu Parra y es posible que cambien esa línea de cinco y tienen jugadores importantes. Tienen mucho oficio e intentan minimizar los errores”.

Derbi: “No voy a ir. Lo televisan y lo veré”.