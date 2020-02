Rafa Dueñas: “Edwin y Chatón van a ser titulares”

Viernes, 21 de febrero de 2020

Rafa Dueñas, técnico interino del Salamanca UDS, se sentará en el banquillo de Las Pistas a modo de interino para dirigir a su equipo en el duelo local.

Partido especial: “Es bonito, es un buen reto y estamos preparados para ello”.

Afrontar el derbi: “Yo le he dado mucho énfasis a nuestro equipo y les vamos a respetar. No nos vale nada que no sea ganar”.

Vestuario: “Lo que les dije fue que tuvieran orgullo por el escudo, la camiseta y la ciudad que representamos. La confianza tiene que ser clara y vamos a ir a ganar. Hay más detalles técnicos, pero es un partido que tenemos que tener el orgullo por delante. Favoritos somos nosotros”.

Fichajes: “Edwin va a jugar y Diego Aguilar es suplente. Vienen a sumar y Edwin está más adaptado”.

Bajas: “Jehu está tocado y Chatón va a jugar. Nosotros no pensamos en el descenso”.

Playoff: “Presión es que mis hijos no tengan para comer, esto es fútbol. El playoff lo queremos, pero hay que ir paso a paso”.

Martín Galván: “Es importante, al igual que todos y tienen que ser importantes, jueguen o no. Hay que buscar ganar”.

Afición: “Que no tengan la duda de que vamos a hacer todo para ganar. Yo respeto a Unionistas y todos los partidos son así”.

Final de temporada: “Estamos enfocados en el partido del domingo. Es el partido más importante de mi vida porque es el que sigue”.

Llegada de Zurita: “Si me tengo que ir a barrer, lo haré. Yo ayudo al club en lo que sea”.

Cambios: “Hay que tener hambre y punch para ser contundentes. El rival te va a complicar las cosas”.

Resto de jugadores: “Algunos tenían la cita esta semana y la siguiente espero que estén aquí”.