La surrealista cita de un agricultor salmantino en el programa ‘First dates’

Jueves, 20 de febrero de 2020

Un agricultor salmantino, que también ejerce como dj y tiene 32 años, David, participaba en el programa de Cuatro ‘Firs dates’, donde tuvo la oportunidad de cenar con Carla, una joven de 25 años

Durante la cena, David le preguntaba si alguna vez había estado en Salamanca (donde él vive), y ella contestaba que alguna vez y de pasada, “cuando ha tenido que bajar a su costa”.

Al margen de sus conocimientos geográficos, la joven decidía no tener una segunda cita con David: “Este chico no me gusta. Igual me puedo enamorar con su personalidad pero no lo que están viendo mis ojos”. Por su parte, David se mostró contento con su cita.

