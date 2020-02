Anticipo de Carnaval

Se anticipó el carnaval, la Cámara Baja de las Cortes Generales, órgano constitucional que representa al pueblo español. Hoy miércoles estaba de fiesta carnavalera.

¿Creen que han representado al pueblo de España? Ha sido una vergüenza el lenguaje utilizado. ” Me pareció ver un bar cutre donde se jugaba una partida al mus. Este comportamiento -por parte de sus señorías- me enfada e indigna.

Y como no podía ser de otra forma, Pablo descarga su NO INVESTIGAR contra la Oposición.

Niñas de 13 años están siendo prostituidas, y PSOE, Més y Unidas Podemos votan NO contra la creación de una comisión de investigación. ¿A qué están jugando? En España hay 34.000 niños que han quedado bajo la tutela de la Administración -cuyos padres por circunstancias personales o sociales muy graves no pueden hacerse cargo de ellos- Suelen ser niños problemáticos, que llegan con una mochila emocional repleta de negatividad y violencia, repiten modelos de conducta que han visto. Estas criaturas necesitan acompañamiento educativo para superar las tremenda problemática que arrastran. No valen frases misericordes: el 'pobrecito, necesita cariño” El niño que llega a Centros Tutelados, ha de hacer lo que más le cuesta -admitir disciplina- Desde hace tiempo se está denunciando que Baleares es punto caliente de prostitución de niños y chavalitas entre 13 y 15 años. Los niños a esas edades no saben discernir que es un NO o un SI en referencia a la sexualidad, incluso en cuestión de pocos minutos cambian de idea. Pensemos que el cerebro no está formado, por ello hay que fomentar la identidad y autonomía personal. Sufre cambios muy importantes en su estructura. Que van estar marcados el momento biológico de su neurodesarrollo y por experiencias personales.

El proceso de maduración cerebral –neurodesarrollo– empieza en la concepción y continúa hasta la edad adulta. Dura aproximadamente 20 años.

Hoy el vicepresidente Iglesias elude entrar en el escándalo y ataca a los partidos de la derecha por “Utilizar un elemento como éste para hacer la más baja política. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas, es repugnante incluso para un fascista” Pablo descarga su NO INVESTIGAR contra la oposición. Menuda hipocresía

Me parecieron ver y escuchar en vez de politicos, niñatos malcriados, haciendo de jefes en el patio de la escuela, atacando a la panda van contra quien no está con ellos.

En los años de democracia, nunca hubo un presidente que haya crispado más a los ciudadanos, que Pedro Sánchez.

Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo están investigando la explotación sexual de 15 niñas y un chico todos ellos tutelados. Y la “panda se niega a investigar” ¿Qué oculta? Me viene a la memoria una frase de Groucho Marx: Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo.

La Vice Calvo, hoy iba disfrazada de tumba marmórea, ni palabra, arrugaba sus arrugas y... calladita. Señora, usted solo es una feminista de cartón, y cuando hay problemas de agresiones sexuales graves, las siniestras se esconden. Brillante solución a un problema muy, muy grave.

Los contratiempos para ustedes no existen, Iglesias culpa al fascismo… y tan pancho. Otro cuestión que tiene las carreteras de casi toda España cortadas: los agricultores. Resuelta la duda o dificultad, no los recibe o ”tienen razón aprieten, aprieten” ¿No les recuerda a su socio Joaquín Torra, alimentando, el odio en las calles catalanas?

Este es el gobierno de la falsa moral alta y la cama baja (dice la canción de Cecilia) están de basura hasta el cuello por eso no quieren indagar: Delcygate no se puede, tesis de Mr. fraude, no, violadores de Baleares no, ayudas de Venezuela a estos… no. Solo escudriñan tonterías, la estupidez: los gallos violan a las gallinas, las vacas son torturadas al sacarles la leche, el jamón es cerdo muerto... ¡toma ya! Es el berrinche de quien sabe que predica y no da trigo. En cuestión de feminismo... son ustedes de chiste sin gracia.

Pablo se sube al pulpito y predica a sus fieles seguidores, transparencia, luz y taquígrafos. Llegada la hora, no se escuchan campanillas, todo se vuelve silencio, es necesario ocultar, echar para atrás cualquier iniciativa que investigue sucios asuntos. Y el muy chulo, se cabrea. Nos enseña maneras de querer comernos crudos. Su mezquindad no tiene límites, tergiversa las preguntas en su beneficio. Un poco de tila o melisa en vez de cañitas, estoy segura que le vendrían muy, pero que muy bien; y nuestro Hemiciclo volvería a plasmar en sus paredes, que allí hablan personas con educación y cultura, que escuchan y saben escuchar, algo difícil.

Hagan visibles a los 43000 niños y adolescentes bajo tutela estatal, la mayoría de ellos viven en centros de Menores, solo un 14% están en familias de acogida o en otros pisos asistidos. Cada año, 2500 cumplen la mayoría de edad, y deben abandonar estos centros. No corran un tupido velo sobre ellos, no siempre la cabra tira al monte, den cultura, educación, respeto en valores… y tendremos 43000 jóvenes sanos. Háganlos visibles, por favor, no los exploten e histismaticen.