El rapero Pop Smoke, asesinado a tiros en su casa de Los Ángeles

Miércoles, 19 de febrero de 2020

Según las primeras informaciones, varios pistoleros enmascarados irrumpieron en la casa del rapero de veinte años

El rapero neoyorkino Pop Smoke ha sido asesinado a tiros este miércoles en su casa de Los Ángeles, tal y como ha confirmado el departamento de policía de la ciudad californiana a Rolling Stone.

Los agentes respondieron a una llamada de emergencia a las 4:20 hora local después de que varios pistoleros enmascarados irrumpieron en la casa del rapero de veinte años. Por ahora no hay detenidos.

Pop Smoke, que acaba de lanzar recientemente su nueva mixtape 'Meet the Woo 2', fue trasladado de urgencia a un hospital cercano pero fue declarado muerto cuando llegó.

Al conocer la muerte del rapero, las redes sociales se han llenado de mensajes de pesar, algunos de ellos escritos por artistas amigos como Nicki Minaj, Bas o Joell Ortiz.

Pop Smoke nació en Brooklyn en 1999 como Bashar Barakah Jackson. Su ascenso en el mundo del hip hop fue fulminante tras lanzar el pasado abril el tema 'Welcome to the party', que le valió para firmar un importante contrato discográfico.