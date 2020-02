Malestar de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación por el anuncio de las oposiciones

Miércoles, 19 de febrero de 2020

Aseguran “no haber sido informados previamente y enterarse en plena mesa de negociación del contenido de esta materia a través de los medios de comunicación y no de quién debe ser su interlocutor, la Consejería de Educación”

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación, ante la publicación en los medios de comunicación de la información sobre las oposiciones en este sector (plazas, especialidades, lugares de oposición, fecha etc.) desean trasladar a la opinión pública “su malestar con la Consejería de Educación por no haber sido informados previamente y enterarse en plena mesa de negociación del contenido de esta materia a través de los medios de comunicación y no de quién debe ser su interlocutor, la Consejería de Educación”.

En un comunicado conjunto, señalan que “la actitud de la Consejería de Educación, haciendo pública en los medios toda esta información sin haber cumplido los mecanismos más básicos de todo proceso negociador, a pesar de lo que transmite el comunicado de prensa de la propia Consejería de Educación, vulnera cualquier principio de buena fe negocial y ningunea la labor de las organizaciones sindicales”.

Por ello, las cinco organizaciones sindicales: CSIF, STECyL-i, ANPE, CCOO y FeSP-UGT, “han decidido levantarse en el día de hoy de la mesa de negociación como consecuencia de una muestra más de la actitud autoritaria y nada dialogante que la Consejería de Educación viene demostrando en los últimos tiempos con las organizaciones sindicales”.