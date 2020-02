El cambio climático protagoniza el próximo encuentro de los Jueves Sociológicos

Miércoles, 19 de febrero de 2020

Samuel Martín-Sosa resolverá las dudas de quienes han oído hablar sobre el cambio climático pero todavía no saben exactamente lo que es

La Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (SOCYL), dentro de los Jueves Sociológicos, organiza la presentación del libro ‘Manual de lucha contra el cambio climático. Nada volverá a ser como antes, ni el clima, ni la sociedad’, con la presencia de Samuel Martín-Sosa que estará acompañado por Felipe Yuste (Ecologistas en Acción Salamanca). Será este jueves, a las 20 horas, en la Librería Letras Corsarias (calle Rector Lucena).

Se trata de un libro adecuado para quienes han oído hablar sobre el cambio climático pero todavía no saben exactamente lo que es, no les cuadra que a veces haga frío cuando lo que se oye es que la temperatura es cada vez mayor, creen que es algo que solo sucederá dentro de muchos años y que para ese momento ya se habrá descubierto una solución para el problema, incluso para los que han oído que no es más que una teoría de la conspiración para distraernos de otros problemas.

El texto explica lo que va a pasar con los países, los continentes, el planeta y las personas en lo referente a la energía, transportes, alimentación, salud, bosques, océanos, riqueza, economía, desigualdad, democracia, poder, etc.

En definitiva, recoge el conocimiento más actual y la mejor ciencia disponible e intenta hacerla accesible a todo el mundo para que poder entender la gran revolución que está sucediendo. Además, estudia las soluciones que ya existen, pero desde una perspectiva crítica. El encuentro es abierto a todo el público.