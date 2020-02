Rafa Dueñas, sobre quedarse hasta final de temporada como entrenador: “No lo tenemos decidido”

Miércoles, 19 de febrero de 2020

El técnico mexicano del Salamanca UDS aseguró que aún no cuenta con “la licencia para poder entrenar” en España

Rafa Dueñas, nuevo entrenador interino del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación en el Estadio Helmántico después de dirigir su primera sesión tras el cese de Aitor Larrazábal.

Despido de Larrazábal y regreso: “Es una sorpresa, pero entiendo lo que pasa con los resultados y en el fútbol es lo que importa. La directiva lo pensó y una de las reacciones más rápidas y que encajaron era esto, aunque creo que hay que ganar el partido del domingo”.

Pensar la decisión: “Siempre he manifestado que yo trabajo por el club, ya sea en la cancha o fuera”.

Semana de derbi: “No es más difícil cogerlo porque sea un derbi. No es fácil, pero si fuera otro equipo tampoco lo sería, aunque la semana sea especial y bonita”.

Cambiar chip de despachos al césped: “Es saber manejar las situaciones al ser diferente, pero estoy ligado al club y me duele que esté en la situación que está, al igual que no me gustan los resultados que ha habido. Siempre hemos apoyado a muerte a los entrenadores que han estado”.

Hasta final de temporada: “No lo tenemos decidido y hay que pensar en el derbi”.

Plazo: “Yo estoy realizando el curso, pero no se va a resolver en dos semanas y hay que enfocarse en el partido del domingo. No vamos a forzar lo del título”.

Multas: “No lo hemos hablado aún y lo haremos de forma inmediata. El fútbol es de resultados y hay que levantarlo”.

Permanencia: “Hay que ir paso a paso y solo podemos pensar en el domingo”.

Resultados suyos: “Sí, fueron buenos, pero ahora estamos en otra situación diferente. Yo siempre he confiado en los jugadores”.

Vestuario triste: “Sí, está un poco así, pero también por el tema de los resultados y muchas veces se intenta, pero no se puede y te jode. Yo les entiendo y la tarea es cambiarles rápido el chip”.

Fichajes: “Vienen dos ahora y me imagino que llegan esta tarde, por lo que es posible que mañana ya hagan algo y son Edwin y Aguilar, salvo que pase algo. Con los días vendrán otro par”.