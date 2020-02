“El cambio del recorrido en el encierro a caballo no está justificado, volvemos a la incertidumbre de que se celebre con éxito“  

Jueves, 20 de febrero de 2020

Nada viven los mirobrigenses con tanto entusiasmo que el Carnaval del Toro, a un lado quedan los muchos problemas del día a día, acentuándose esta sensación a la vez que la metamorfosis de la ciudad va creciendo.

Unos viven la fiesta desde dentro, y otros desde dentro miran por la fiesta, como es el caso de Juán Tomás Muñoz, que este año observa con detenimiento desde la oposición, los pasos que se van dando desde el equipo de gobierno, tras estar la pasada legislatura a los mandos del Carnaval.

P- ¿Cómo vive un exalcalde el Carnaval desde la oposición sabiendo todos los hilos que se mueven en su interior?

R- En principio, recordar que es la primera vez que se produce esta situación. Los ciudadanos así lo quisieron y, como no podía ser de otra forma, respeto su decisión. Por eso, desde la responsabilidad que me confirieron en la pasada legislatura, solo he querido mantenerla. Y por eso respeto, respetamos desde el Partido Socialista el trabajo realizado por el actual equipo de gobierno, al que hemos contribuido en la medida que ha sido posible o se nos ha permitido. Conocemos las dificultades que entraña la organización de un evento de estas características. Y no podemos menos que desear, por el bien de todos, que el desarrollo del próximo Carnaval siga los derroteros que siempre todos nos marcamos en el horizonte, sabedores de que nunca ha estado ni estará exento de dificultades.

P- Hay ciertos cambios y novedades en la organización de este Carnaval 2020, ¿Creen que aportarán mejoras a nuestra fiesta?

R- Las aportaciones son siempre bienvenidas, aunque también hay que tener en cuenta los matices que las acompañan. Los cambios suelen partir de necesidades para cubrir aspectos que, desde un punto de vista, pudieran ser objeto de mejora. Considero que, por ejemplo, en la organización del antruejo de este año no está justificado el cambio del recorrido del encierro a caballo. Desde que se recuperó en 1984, han sido variadas las soluciones aportadas, casi siempre sin éxito. Lo importante de este festejo es que no defraude, que contente a todos los sectores implicados. En los últimos años lo habíamos conseguido: respeto hacia los animales, vistosidad de un espectáculo multitudinario, respeto a todos los espectadores ubicados en cualquier parte del recorrido y, sobre todo, no mermar las expectativas económicas que confluyen en un día tan señalado, con decenas de miles de personas repartidas por todos los escenarios del Carnaval y que esperan disfrutar de un festejo tan esperado.

Lo que ocurrió el año pasado fue todo un ejemplo de lo que estoy exponiendo: rapidez y respeto a los animales en el encierro y un control del espectáculo que deparó una vistosidad y la satisfacción generalizada de todo el mundo. Por eso no se entiende la marcha atrás que ha dado el actual equipo de gobierno para favorecer otra vez una mayor incertidumbre, y que ya estamos viendo generar algunas de sus primeras consecuencias. Ojalá que todo salga bien, pero, considero, hemos dado un paso atrás sin justificación, porque la aportada por el equipo de gobierno del PP, basada en criterios económicos, de una nimiedad inquietante, no hace más que sembrar más dudas.

Y por otra parte, aunque apoyemos cualquier mejora que pueda incorporarse al conjunto de la programación carnavalesca, también nos ha generado serias dudas, en este caso legales, la decisión del equipo de gobierno de incorporar al programa de actos la celebración del concurso de recortes en el coso taurino de la Plaza Mayor. Unas dudas que espero se aclaren en su momento y que no deparen consecuencias desagradables por contingencias sobrevenidas.

P- ¿Ha sido fácil el engranaje de una fiesta popular organizada por el Ayuntamiento, con un espectáculo a cargo de una empresa privada?

R- He manifestado en alguna comisión, y también personalmente a varios responsables del equipo de gobierno del PP, algunas dudas sobre la legalidad de este espectáculo en la definición actual de la normativa municipal vigente, que, por cierto, hasta ahora ha sido ignorada en los fundamentos jurídicos que pretenden avalar la idoneidad de este espectáculo en la programación del Carnaval. Dudas sobre el encaje de un espectáculo taurino nocturno que taxativamente se afirma en el reglamento municipal que, como los matinales, tiene que ser gratuito. Dudas sobre la subrogación del dominio público adjudicado a los montadores de los tablados y que ceden sus derechos a una empresa privada por un precio o colaboración en especie; y dudas sobre la necesidad o no de haber recurrido a la concurrencia competitiva y la relación contractual que directa o indirectamente afecta al Ayuntamiento. Unas dudas que esperemos se disipen antes de que se celebre este festejo y al que, como ya hemos dichos en los foros municipales, no mostramos nuestro rechazo, todo lo contrario, siempre que se cumplan y respeten los preceptos legales que deben aparejar su celebración.

P- ¿El cambio de ubicación de los bailes de disfraces, fuera de murallas, cree que ha sido un acierto?

R- Ya se planteó por la anterior concejalía de Festejos. Se valoró y hubo algunos problemas logísticos que invitaron a posponer el cambio. Esperemos que la decisión ahora adoptada cumpla con las expectativas creadas.

P- ¿El precio del ganado y su calidad será equivalente a los años que usted y sus aliados estuvieron al mando?

R- Se ha ido aportando documentación al respecto que indica que el precio se mantiene respecto a años anteriores. En cuanto a la calidad de las reses, es algo que se presupone y no se certifica hasta que los astados estén en las calles de Ciudad Rodrigo. Pero lo que hay que buscar, al menos, es presencia de los toros y novillos para avalar el marchamo que pretendemos con el Carnaval del Toro.

P- La Corte de Honor se recupera tras su desaparición por su propio peso el año 2013, parece que han sido los populares los que han repescado esa figura de la mujer, muy criticada por algunos sectores feministas tachándola de retrograda que perpetua los estereotipos de género.

R- Es un asunto que ya considerábamos superado y que parece que ha vuelto a ser introducido con fórceps en la programación. Si por inanición había desaparecido, fruto también de la gestión del PP, en la anterior legislatura respetamos la situación generada y no pasó absolutamente nada. Porque nada desmereció en la programación, mostrando nuestro equipo de gobierno un compromiso específico de amplio espectro en políticas sociales, con una apoyo evidente a la juventud y, por supuesto, a las mujeres.

P- La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León ha aprobado recientemente una PNL para instar a la Junta de CYL que declare BIC la construcción del coso taurino carnavalero El PSOE inició en el año 2016 un expediente en el Ayuntamiento cuando gobernaba con ese fin, pero parece que Ciudadanos hoy, con representación en la Cortes y la Junta quiere apuntarse ese tanto.

R- Cualquier mecanismo de protección a los valores patrimoniales tiene que ser una prioridad de quienes ostentan la representación ciudadana. Ese es el caso que motivó nuestra propuesta refrendada por todos los grupos municipales: declarar BIC, en la categoría de patrimonio cultural inmaterial, la transmisión de conocimientos en la construcción del tradicional coso taurino del carnaval rodericense. Ya lo he explicado en distintos foros y he recordado las sucesivas y constantes gestiones que encabecé para que así fuera, la última, precisamente con la visita que cursó el último Martes de Carnaval el anterior director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que me transmitió su convencimiento de que sería declarada BIC en un futuro inmediato, tras la incoación del correspondiente expediente. Creo que todos los grupos políticos bogamos en la misma dirección, por eso no se entienden ciertos protagonismos políticos más allá de un posturno competitivo. Es evidente que cualquier iniciativa en ese sentido es bienvenida, pero hay que tener memoria y respeto. Por eso más que el protagonismo de un partido político en instar a la Junta a que declare el señalado BIC, habría que haberla instado para que tramitase y resolviese la solicitud emanada en ese sentido de todos los grupos municipales que conformaron el pleno de la pasada legislatura.

P- El actual equipo de gobierno busca la declaración internacional al Carnaval, el PSOE trabaja codo con codo ¿o hay ciertas discrepancias en la forma de actuar?

R- En efecto, en la pasada legislatura, fruto de una moción del PP, se iniciaron los trámites. Y nos llevamos la sorpresa de que el Carnaval del Toro no contaba expresamente con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Sí lo tenían, desde 1966, las “Fiestas Tradicionales” de Ciudad Rodrigo, porque hay que recordar que hasta el vocablo ‘carnaval’ fue represaliado por el régimen franquista. Aunque era una cuestión menor, de forma, hubo que solicitar el cambio de denominación en la declaración para que expresamente figurase que se trataba evidentemente del Carnaval del Toro. Y se consiguió. Un trámite en el que se produjo el cambio de condiciones y requisitos a cumplir para la declaración de la fiesta con un marchamo internacional, en donde, entre otras cuestiones, se había que demostrar su proyección internacional con al menos diez noticias significativas en la prensa mundial, más allá de los sucesos desagradables que pudieran generar noticias. En esa línea se empezó a trabajar y esperemos que pronto se pueda presentar el expediente para optar a ese reconocimiento turístico.

P- El domingo de piñata parece que fue un acierto el cambio de ubicación, incluso este año se sumará a su idea otro espectáculo taurino

R- Habría que recordar lo que dijeron responsables del PP en la anterior legislatura. Por ejemplo, aquello que dijeron en enero de 2017: “De nuevo, el tripartito formado por PSOE, IU y Ciudadanos pretende cambiar lo que está bien, y alterar, sin ningún diálogo, eventos y tradiciones que venían funcionando de forma bastante correcta; especialmente durante los últimos años de gobierno del Partido Popular que siempre intentó mantenerla en su máximo esplendor...” O, eso de que “el PP de Ciudad Rodrigo no comparte la decisión del tripartito, esperando que rectifiquen su irrazonable postura”. “Es irrazonable porque el sitio que ha aprobado el tripartito no es el mejor”. “La virtud del Complejo de Codemirsa es, de forma muy reseñable, la tranquilidad de los padres con hijos pequeños, a diferencia del lugar que se propone, la Carpa, y el entorno de los fosos, donde la simple existencia de estos es motivo de menor tranquilidad para los más pequeños. Al final lo que el tripartito va a conseguir es que la gente vaya a recoger las patatas y se vaya a su casa, en vez de ser un auténtico día festivo y de unión de todos los mirobrigenses”. Creo que sobra cualquier otro comentario.

P- ¿Qué echa usted en falta o qué aportaría a este Carnaval?

R- Es evidente que la seguridad es una constante preocupación para quienes asumen la responsabilidad de la organización del antruejo. Por eso hay que seguir insistiendo en este aspecto. Y hay que abundar en mejorar los servicios que llevan aparejada la imagen de una fiesta y una localidad. Por eso hay que incidir, por ejemplo, en la mejora del servicio de limpieza, tal vez con prevención, con políticas de concienciación que permitan la colaboración ciudadana para mitigar la suciedad que a veces se genera en calles y plazas. Por supuesto, un encarecido reconocimiento al esfuerzo que realizan las brigadas municipales en limpieza y, evidentemente, constatar también el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

P- Dedique unas palabras para forasteros y oriundos que nos visitan esto días

R- Parece un recurso fácil recurrir a la hospitalidad de los mirobrigenses, un aspecto que realmente nos caracteriza y que deseamos que quienes nos visitan puedan comprobarlo. El Carnaval del Toro sigue creciendo y con ello su difusión y la captación de forasteros que quieren vivir personalmente lo que por otras vías les han llegado. Con la esperanza de que todo salga bien, estemos o no de acuerdo en la forma o en el fondo de lo que se ha organizado, solo puedo esperar de que este Carnaval siga la estela de los últimos años y que las contingencias sobrevenidas no sean de especial y negativa trascendencia.