CES acusa a Confaes de “no aceptar el cambio de realidad empresarial que hay en la actualidad en Salamanca”

La Confederación Empresarios de Salamanca-CES lamenta, a través de un comunicado remitido a los medios, la “falta de rigor” del presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez, “que no acepta el cambio de realidad empresarial que hay en la actualidad en Salamanca y se limita a seguir cuestionando la representatividad de CES y a distorsionar la realidad, a través de un discurso encorsetado sobre cada una de las actuaciones que realizamos desde CES para trabajar por los empresarios salmantinos”.

“Declaraciones falsas” suyas realizadas ayer como “desde CES han ido al juzgado 7 u 8 veces y en algunas ocasiones ni les han aceptado sus peticiones a trámite”, que “Confaes firma todos los convenios menos el de hostelería” o que en el de Construcción nos han dejado entrar “por no armar” dejan ver la forma con la que afronta su política y que cuestiona el grueso del empresariado salmantino porque entienden que les perjudica.

Desde CES creemos que dirigentes empresariales no deben falsear la realidad y cuestionamos la “falta de ética” de este dirigente empresarial que tiene como táctica “llamar desesperamente y agobiar a los dirigentes empresariales de las asociaciones miembros de CES con mayor peso para que abandonen nuestra Confederación a favor de la suya”.

En este contexto y, dada la cantidad ingente de falsedades que el presidente de Confaes vertió ayer públicamente, desde CES queremos aclarar que:

Desde CES nunca hemos llevado a Confaes al Juzgado; sí al contrario en una causa abierta incomprensiblemene por la otra patronal en la que se cuestionaba la legalidad de nuestra constitución y ante la que nos tuvimos que defender. El Juzgado de lo Social no 1 de Salamanca, en primer lugar, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en segundo, fallaron a nuestro favor avalando la legalidad de la constitución de CES, de su nombre y de sus Estatutos, mientras que Confaes fue condenada en costas en ambas ocasiones.

2. Una de nuestras asociaciones miembro, la Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca (ACONSA) sí ha tenido que verse obligada a acudir a los tribunales para impugnar por ilegalidad la modificación del Convenio Colectivo de la Construcción de Salamanca, publicado en noviembre de 2016.

La modificación establecía de forma ilegal y para salvaguardar los propios intereses de Aescon, miembro de Confaes, con el apoyo de UGT, que los empresarios del sector tenían que abonar a sus trabajadores tanto el plus compensatorio de formación como el plus de seguridad. En un primer momento, el Juzgado de lo Social no 2 de Salamanca y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avalaron nuestra firme postura de anular ambos pluses, con el consiguiente ahorro que consiguió ACONSA para los empresarios del sector.

3. Por otro lado, ACONSA también defendió su participación en el Convenio Colectivo de la Construcción de Salamanca correspondiente al periodo 2017-2021. En 2018 entró a formar parte de la Mesa Negociadora, pese a los obstáculos iniciales de Aescon pero que, tras un acuerdo judicial, tuvo que reconocerle como parte negociadora del Convenio y así ACONSA aprovechó su representatividad y legitimidad plena en la negociación para seguir trabajando, como lo estaban haciendo desde un principio, por los intereses de los empresarios de la construcción de Salamanca. En la actualidad, ACONSA denunciará a Confaes y a los sindicatos por incumplir dicho acuerdo judicial y dejarla fuera de la negociación colectiva por segundo año consecutivo pese a ser miembro desde 2018.

Ante esta desagradable situación, desde CES queremos aclarar que seguiremos apostando por la línea de actuación que nos caracteriza, “un trabajo constructivo y positivo”, para seguir defendiendo los intereses de los empresarios salmantinos y poder así impulsar la economía de Salamanca, potenciar la creación de empleo y generar oportunidades de negocio en Salamanca capital y provincia.

Última prueba de ello es el protocolo de colaboración que firmamos la semana pasada con el Ayuntamiento de Salamanca para fomentar el emprendimiento en Salamanca y favorecer la actividad y el desarrollo de las empresas.

Y es que recordamos que CES es la organización empresarial intersectorial más representativa de la provincia de Salamanca, porque cuenta con el respaldo de más de 2.500 empresas, entre ellas, las de las asociaciones de los principales sectores del tejido productivo de la ciudad. Y, además, somos la única organización “que siempre hemos certificado nuestro número de empresas”, como así ya nos avaló la Junta de Castilla y León de cara a las pasadas elecciones de la Cámara de Comercio.

Asimismo, desde CES ofrecemos diálogo y continuamos dispuestos a “tender puentes” porque “lo que de verdad importa es trabajar para contribuir al crecimiento del tejido empresarial de Salamanca”.

De ahí, la importancia de nuestra inclusión en el Diálogo Social de Salamanca, del que se nos excluye pese al informe del secretario del Ayuntamiento de Salamanca en el que se deja constancia de que la Ley 8/2008 de 16 de octubre de Creación del Consejo de Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional de Castilla y León no es aplicable para el diálogo social a nivel municipal puesto que su objeto es “regular el marco de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, respecto a materias económicas y sociales y a todas aquéllas de interés general para la Comunidad Autónoma”.