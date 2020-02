“El hecho de que figuras del toreo hayan querido venir a este Carnaval, estimulará a otras en años venideros”

Miércoles, 19 de febrero de 2020

El Toro es la pieza más significativa de la cual gira todo el gran entramado de preparativos durante esos cinco días mágicos para buena parte de la población mirobrigense. Este animal semisalvaje nacido para este tipo de espectáculos, es el protagonista de esta fiesta, que su propio nombre indica, Carnaval del Toro.

Ramón Sastre, junto a los miembros de la comisión del Carnaval, es el máximo responsable y sobre el que cae el peso de los aciertos y desaciertos en el ámbito taurino y de instalaciones en lo que al Carnaval se refiere. Al igual que todo el equipo de gobierno, es neófito tanto en política como en la responsabilidad de la organización del Carnaval, tiene experiencia y buenos contactos con ganaderos de toda España derivada de su antigua profesión como trasportista de toros de lidia. Conocedor de fincas, ganado, ganaderos y toreros, es sin duda la persona mejor cualificada para este tipo de responsabilidad, siempre apoyado por otros concejales también muy cerca del mundo del toro.

P- Sr. Sastre, ¿Esta experiencia en el mundo del toro, la ha utilizado para que los astados no defrauden?

R- Evidentemente, llevo vinculado al sector del toro de lidia 30 años, con lo cual conozco a muchas personas y ganaderos, ello ha facilitado la toma de decisiones, conozco perfectamente el mundo taurino, y por lo tanto, me ha sido más fácil. Precisamente este fue uno de los motivos por los que el alcalde, Marcos Iglesias Caridad, decidió delegar en mí la presidencia de la Comisión Taurina, por el conocimiento que ya tenía sobre las ganaderías de toros bravos.

P- El cambio en el recorrido del encierro a Caballo, ¿qué le ha motivado a esa modificación arriesgada para el evento?

R- Siempre defendimos que el encierro a caballo debía de ser un encierro a campo. Durante estos últimos años no lo era, este ha sido el principal motivo. También, como ya he dicho, nos robaron unos mallazos, que eran imprescindibles para realizar el encierro por la ladera. El encierro retornará por la Ermita, con lo cual mucha gente volverá a disfrutar de una jornada campera. La mayoría de la gente está contenta con la decisión, o eso es lo que me trasladan.

P- El espectáculo de recortes el domingo, es sin duda una buena apuesta y auguro de éxito, pero no deja de ser un evento de una empresa privada, ¿Cómo han sido los acuerdos con la empresa?

R- Se trata de un evento privado como bien dices, que también persigue una finalidad solidaria. No tiene sentido realizar un espectáculo como éste alejado de la ciudad. No es un acto propio del Carnaval pues es de organización particular, pero consideramos que será beneficioso para la ciudad y para la hostelería si se logra realizarlo en la Plaza.

En la Muge no proporciona dinamismo alguno, y sin embargo sí en la Plaza Mayor, además, se hará el domingo por la noche, un día que es necesario reforzar para que la afluencia de público no decaiga como venía ocurriendo en esa fecha y horario. Creemos que va a suponer una inyección económica para la ciudad el realizarlo en el ágora dentro del marco del Carnaval, por eso estamos a favor de ello; a la espera de que todo el papeleo y demás esté correcto, los acuerdos son básicos: fin solidario, toda la responsabilidad para la organización y que al Ayuntamiento no le cueste ni un euro.

P- Los festejos taurinos este año son atractivos ¿Se han “alineado las estrellas”, o ha sido la buena gestión de la comisión de festejos?

R- Llevo desde hace un año hablando con figuras como Morante de la Puebla, esto ha llevado mucho trabajo, los carteles son únicos y lo importante es continuar con esta senda. Ha habido mucho trabajo para lograr este resultado.

P- ¿Va a poder mantener este caché durante los próximos carnavales que le quedan por organizar?

R- ¡Ojalá! Hace unos días tuvimos una reunión privada con Miguel Ángel Perera, y éste manifestó su intención de venir el próximo Carnaval, tras nosotros ofrecérselo. Él se atrevió a decirlo en su pregón de la Peña El Caballo tras hablarlo con nosotros. El hecho de que las figuras hayan querido venir a este Carnaval estimulará a otras figuras a venir. Intentaremos mantener el listón.

P- Cuando el anterior equipo de gobierno decidió cambiar de lugar el domingo de piñata, ustedes fueron un poco reacios a la idea, en cambio este año la han seguido manteniendo e incluso le han añadido un espectáculo taurino.

R- En su momento consideramos que las formas no fueron las adecuadas, el Equipo de Gobierno anterior (el tripartito) se fue de Codemirsa sin ninguna explicación, se enteraron por la prensa.

Del domingo de piñata siempre dijimos que faltaba involucrar más a la juventud, la cual había quedado un poco apartada, con la capea de vaquillas, pensamos que vuelve a ser una fiesta de todos. No se trata de dónde se celebre dicho evento, se trata particularmente de que éste vuelva a su esencia como broche final del Carnaval del Toro. Creemos que el cambio que le damos introduciendo una capea lo refuerza.

P- Como concejal de medio ambiente, supongo que el tema de limpieza y basura le tendrá preocupado.

R- Hemos constituido una especie de comité especial con la empresa encargada de la basura para garantizar la limpieza. Obviamente, nos visitarán miles de personas, y a todo no se podrá llegar, pero estaremos pendientes de que salga lo mejor posible.

P- Un deseo para los mirobrigenses, forasteros y oriundos que nos visitarán durante los próximos días.

R- Que disfruten, y que el miércoles de ceniza podamos decir todos que ha sido un gran Carnaval, en lo taurino, en lo festivo, y ¡ en todos los aspectos !