“Para lograr ser declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional necesitamos generar o recopilar 10 acciones en medios nacionales de otros países”

Martes, 18 de febrero de 2020

Ciudad Rodrigo está inmersa en la semana cultural del Carnaval del Toro 2020, ya a las puertas de que comiencen a llegar miles de forasteros y oriundos para pasar los días grandes llenos de alegría y emoción.

Este año se estrena como máximo responsable de las carnestolendas el actual alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias quien tras ver el Carnaval desde la oposición durante estos años como concejal, este año en términos taurino “toma la alternativa” o “coge el toro por los cuernos”.

P- ¿Cómo se ven los toros sin estar en la barrera Sr. Iglesias?

R- Se ven desde la responsabilidad y desde el trabajo. Efectivamente, en esta edición del Carnaval somos Equipo de Gobierno y ello nos exige estar al 100 por 100, intentando que salga todo perfecto. El Carnaval tiene muchos aspectos, taurinos, festivos, culturales y protocolarios. Todos exigen una dedicación y un gran esfuerzo. Yo como alcalde estaré preocupado de todos ellos, en colaboración con los concejales delegados.

P- ¿Qué novedades aporta este nuevo equipo de gobierno al Carnaval?

R- Todas a las que nos comprometimos en campaña electoral. El Carnaval mejora en vistosidad. Traemos ganaderías próximas a la zona, de gran nombre y con unos animales espectaculares y con trapío. Nos comprometimos a reforzar el encierro del sábado, que sólo salían 3 toros, y saldrán 5, con el fin de hacer un encierro más vistoso en uno de los días de más afluencia de gente. Nos comprometimos a traer unos carteles de festivales y novilladas más atractivos, contando también con toreros ligados a nuestra ciudad, como puede ser José Antonio Pérez Pinto, por poner un ejemplo. Vendrá Morante de la Puebla, el Juli, Manzanares, El Fandi o El Capea como figuras; nombres conocidos en el panorama internacional del mundo de la tauromaquia. Dijimos que el encierro a caballo debía de ser un encierro a campo, y vuelve a serlo. En su momento, opinamos que al Domingo de Piñata le faltaba su tradicional capea de vaquillas, que tanto le gustaba a la juventud, y ésta tendrá lugar en esta edición.

P- ¿En qué medida se ha contado con la oposición para el consenso de ciertas decisiones?

R- En todo lo que ellos han querido. Hay concejales de la oposición que se han involucrado más, viendo las ganaderías, y otros que han tenido un papel más pasivo o inexistente. Respeto todas las actitudes.

P- Los carteles de los festivales este año han causado gran expectación, ¿Ha sido suerte o el trabajo y contactos de su equipo ha sido fundamental?

R- Gran parte son producto del resultado del trabajo de la Comisión Taurina, de los miembros del Equipo de Gobierno que la integran, y en particular, del presidente de la Comisión, Ramón Sastre. Ya desde hace un año venimos manteniendo contactos con figuras como Morante de la Puebla. Al final, si se trabaja con seriedad, pueden lograrse unos carteles vistosos. Estos carteles se han hecho referencia en periódicos nacionales, y de otras provincias. El mundo aficionado al toro de lidia habla en este momento de Ciudad Rodrigo con ocasión de los carteles de los festivales y novilladas. Hemos hecho mucha publicidad de nuestra ciudad con estos carteles. Ciudad Rodrigo debe ser el epicentro de la mejor tauromaquia. El listón ha quedado para el presente Carnaval alto y hay que intentar mantenerlo.

P- El encierro a caballo es sin duda uno de los eventos estrella del Carnaval, este año se ha retomado el recorrido antiguo por la Ermita y la calleja de Valhondo. ¿Cuál han sido los motivos?

R- Que siempre defendimos que tenía que ser un encierro a campo. También, como hemos comentado, nos robaron unos mallazos imprescindibles para el evento por la ladera, que comprarlos todos, de nuevo, suponía un sobrecoste. Por todo ello decidimos lanzarlo otra vez por la calleja de Valhondo. Veo más partidarios que detractores.

P- El pabellón de la avenida Conde de Foxá será este año escenario de los bailes de disfraces, ¿Una apuesta arriesgada?

R- Probaremos este año, con el fin de ver cómo resulta. El Teatro se venía quedando pequeño. Me consta que Corporaciones anteriores estuvieron pensando en esta solución. Habrá que ver cómo se desarrolla. Los concejales Víctor Gómez y Paola Martín están trabajando para que sea un éxito.

P- La figura del pregonero Mayor está muy arraigada al mundo del toro, ya elegida hace una década por la Asociación Charra del Caballo

R- Victorino Martín será un gran pregonero. Su ganadería y su conocida defensa del toro de lidia harán del pregón mayor, sin duda, uno de los mejores que se han pronunciado. Con él, este Carnaval está dedicado al toro más que nunca, pues es de sobra conocida la importancia de Victorino para el mundo del toro de lidia. Victorino Martín aceptó a la primera. Como alcalde le estoy muy agradecido. Es un honor contar con alguien de la altura de Victorino Martín.

P- Un Carnaval sin polémica no es Carnaval, este año ha tocado a la Corte de Honor, una figura desaparecida por su propio peso desde el año 2014 y que da la sensación de que es el PP quien la ha rescatado, una decisión polémica que perpetua estereotipos de género que tanto cuesta erradicar según ha manifestado algún colectivo feminista, otros muchos están a favor.

R- Veo que la mayoría está a favor, y que conste que respeto todas las opiniones. También pido respeto, pues a veces se vierten opiniones insultando o descalificando. No veo que sean menos mujeres, ni que se les cosifique ni nada por el estilo. Es forzar el argumento. Es más, pienso que basta que las chicas que han dado el paso estén cuestionadas como por algunos (una minoría) lo está siendo, se está convirtiendo en una forma de reivindicar que como mujeres hacen lo que les apetece, frente a presiones ideológicas. Se retoma la corte de honor porque hay jóvenes que así lo quieren. Hablar de igualdad de género es hablar de empoderamiento de la mujer en la vida laboral y política y de corresponsabilidad del varón en la vida familiar y doméstica. El tema de la reina y damas del Carnaval es una tradición que, a mi juicio, nada va en contra de la búsqueda de los objetivos de igualdad material de género.

P- ¿Cómo van los pasos para que el Carnaval tenga un reconocimiento Internacional y qué pueden hacer los mirobrigenses para ayudar a tal declaración?

R- Para lograr que seamos declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional necesitamos generar o recopilar 10 acciones en medios nacionales de otros países. Lo estamos haciendo. Estamos intentando generar noticia en otros países y recopilar lo que ya ha salido. Por otra parte, las redes sociales tienen que estar en castellano e inglés, y sobre esto ya venimos trabajando desde hace unos días con carnavaldeltoro.es. Su página y sus redes sociales son realmente las del Carnaval y la han puesto al servicio de este objetivo. Estamos avanzando en ello, poco a poco, pero sin parar. Agradezco, ya digo, a carnavaldeltoro.es la colaboración al respecto.

P- Las Cortes de Castilla y León aprobaron una PNL a la Junta de CYL para que declare BIC el coso taurino de la Plaza Mayor, un punto que se tiende a politizar pues fue el PSOE de Ciudad Rodrigo quien empezó a promover en el año 2016 dicha decisión y ahora es Ciudadanos quien se quiere apunta el tanto ¿Hay posibilidades de que la Junta de CYL de su voto positivo?

R- Se inició el expediente en 2016 con el apoyo de todos los grupos municipales. Yo me desplacé como alcalde a tratar este tema y otros muchos el pasado 26 de diciembre de 2019 con el Consejero de Cultura, en Valladolid. Me acompañó la procuradora de Cs María Montero, que fue testigo de la conversación entre la Junta y el Ayuntamiento. Logramos desempolvarlo pues allí el Ayuntamiento ya obtuvo el compromiso del Consejero de sacar este expediente para adelante. Está muy bien que las Cortes aprueben por unanimidad el instar a la Junta a que mueva este expediente, pero lo cierto es que este alcalde ya obtuvo, hace tiempo, el compromiso de sacarlo adelante. No obstante, ya digo, que toda medida, como puede ser una PNL, recordando e impulsando la iniciativa, es buena. El Consejero de Cultura se desplazará a Ciudad Rodrigo el viernes y el sábado de Carnaval, como así me lo ha hecho saber. Quiere conocer de cerca la originalidad de nuestra fiesta y especialmente del coso taurino.

P- ¿Qué quiere transmitir a los mirobrigenses y forasteros que nos visitarán estos días?

R- Que disfruten y vivan el Carnaval en todas sus facetas. Hemos preparado un Carnaval para que todo público tenga su espacio. Tenemos una gran e histórica fiesta, que tenemos que preservar, introduciendo, también, ciertos elementos nuevos. Desear a todos los farinatos y forasteros que tengan un feliz Carnaval. ¡Viva el Carnaval del Toro! ¡Viva Ciudad Rodrigo!