Sergio Molina, acerca de Las Pistas: “Nuestra gente va a venir a apoyarnos y hay que estar todos unidos”

Martes, 18 de febrero de 2020

Sergio Molina, centrocampista del Salamanca UDS, analiza el derbi contra Unionistas y asegura que “hay que dar un paso al frente”.

Tocados: “La verdad que sí, lo estamos. Con el Burgos fue un partido en el que no supimos aprovechar la superioridad de su expulsión y en el único tiro que hicieron en la segunda parte nos hicieron gol y nos vamos con cara de tontos. Si no puedes ganar un partido, al menos hay que no perderlo”.

Derbi de urgencia: “Lo cierto es que estamos cerca del descenso y necesitamos ganar. Vamos a salir a ganar los tres puntos y sabemos que si lo hacemos al rival le dejamos ahí abajo metido. Es un partido importante para nosotros”.

Ambiente en casa complicado: “Ya sabéis que es un partido que significa mucho para la afición y a nosotros nos da igual jugar en el Helmántico o fuera y nuestra gente va a venir a apoyarnos y hay que estar todos unidos”.

Tipo de partido: “Cerrado y que va a decidirse por pequeños detalles y no creo que haya muchos goles. Habrá tensión”.

Nivel personal: “Estoy bien. Hay que dar un paso al frente y por eso se me trajo aquí y en este momento que el equipo está pasando por una mala racha es el momento de hacerlo”.

Afición: “Que nos animen como seamos siempre y les necesitamos”.