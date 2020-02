Una trastorno que genera dudas

Martes, 18 de febrero de 2020

Desde que el Síndrome de Asperger se integra en el llamado Trastorno del Espectro Autista (TEA), la Asociación Salmantina de Asperger libra su particular cruzada para que el reconocimiento social de la enfermedad no pierda el estatus ganado a lo largo de los últimos años. Merece, aseguran, tener entidad por si sola. De lo contrario, integrándose entre los diferentes grados de TEA se corre el riesgo de que, cada vez con mayor frecuencia, no termine de ser bien identificada del todo. Temen que todo lo que se ha hecho por visibilizar el trastorno ahora se diluya.

La clasificación TEA consta de tres grados. Quienes lo padecen serán clasificados en función de las dificultades comunicativas que manifiesten, su empatía hacia el entrono o las dificultades de adaptación social que transmita. Se trata también de personas con intereses restrictivos que precisan mucho apoyo visual.

Para detectar un caso de Asperger algunas evidencias pueden ayudarnos. La alerta se da en los recién nacidos cuando empiezan a realizar conductas que son vistas con cierto recelo por los adultos. El primer síntoma es la ausencia de reciprocidad. Se observa cuando los bebés con asperger no reaccionan a determinados estímulos auditivos hasta el punto de hacer dudar a sus padres si estarán padeciendo una sordera. “A veces no reaccionan a su nombre cuando se les llama y, sin embargo, sí que lo hacen ante algo que sí les interesa”, explican desde la asociación, puntualizando también que cada caso “evoluciona de una manera”. No hay dos personas iguales.

Uno de los rasgos más significativos para identificar a una persona con asperger es que, ya desde bebés, no piden no piden las cosas; las señalan. “Te llevan hacia ellas porque no existe la integración visual para ellos sino manual”, explica Lorena Alonso. En ocasiones, el Asperger no da la cara desde un primer momento. Los peques pueden llevar un desarrollo evolutivo normal hasta los 18 meses y, en ese momento, padecer un bloqueo que provoca una regresión “, por ejemplo, empiezan a hablar menos”. Ante cualquier duda, desde la Asociación de Asperger recomiendan acercarse y preguntar. A lo largo de 2019 en Salamanca se diagnostican 19 casos de esta patología.

Origen desconocido

Nadie sabe por qué se da esta enfermedad. No existe un origen claro, aunque sí muchas teorías pero nadie lo sabe con certeza. Algunos señalan a factores ambientales; otros señalan a un componente genético. La prevalencia actual apunta que ahora son más los hombres afectados que las mujeres, pero tampoco existe una explicación lógica para ello. Lo que sí se explican son los grandes avances en la precisión de los diagnósticos “quecha cambiado para bien al igual que los diagnósticos, que actualmente son muchísimo más precisos porque hay más información, más atención temprana y muchísima formación de los profesionales”.