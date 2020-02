Pepita Zafra ofrece en El Porvenir un pregón muy personal lleno de sentimiento carnavalero

Lunes, 17 de febrero de 2020

Ciudad Rodrigo inició en la tarde del lunes los eventos de la semana que llevará al inicio del Carnaval del Toro 2020 con el pregón del Centro Cultural y Recreativo El Porvenir, que tras celebrarse el año pasado el miércoles previo a las fiestas grandes de Miróbriga, este año ha regresado a su ubicación ‘clásica’ dentro del calendario del PreCarnaval Cultural.

Este año, el pregón corrió a cargo de Pepita Zafra, nacida en Béjar pero mirobrigense de adopción (lleva medio siglo viviendo en la ciudad, donde trabajó como maestra en varios centros educativos, además de dar clases particulares). Como es habitual en El Porvenir, Pepita Zafra llegó hasta el escenario en el habitual paseíllo entre medias de todo el público asistente, que prácticamente llenó la sala.

Tras la presentación por parte de Tomás Paniagua, miembro de la Junta Directiva del Centro Cultural y Recreativo El Porvenir, Pepita Zafra, “carnavalera hasta la médula y farinata de adopción” -como ella misma expresó- inició su pregón dando unas breves pinceladas sobre la historia de El Porvenir, para detenerse a continuación en los conceptos de ‘Cultural’ y ‘Recreativo’ del nombre.

En lo que respecta a las actividades culturales, en las que la introdujo el poeta José Antonio Martín Sánchez, recordó al que fuera durante muchos años presidente Agapito Zamarreño, así como la Semana Cultural que se hacía, el Premio Delio o el de Cuentos Infantiles, así como las más recientes obras de teatro de la Universidad de la Experiencia de la que es alumna. En este punto, nombró a José Manuel de Luis, ya que nació en El Porvenir, “cuando era de sus abuelos maternos”. Del ámbito recreativo, se centró en la cena y el baile que tenían lugar en las décadas de los 60, 70 y 80 tras el Pregón Mayor, así como en los bailes actuales.

A continuación, habló un poco de la historia de la vecina Casa del Cañón o Casa de los Chaves, antes de mencionar otros lugares del centro histórico, exhortando a los habitantes de Ciudad Rodrigo a “velar por nuestra ciudad, promover el amor a la misma y de transmitir a nuestros hijos y nietos lo que hemos recibido de nuestros mayores”. Esta primera parte la cerró con una poesía de Manuel Belda Rivero.

El siguiente tramo estuvo centrado en algunos recuerdos personales, evocando que “parece mentira que hayan pasado los años desde que mis padres me trajeran a estudiar Magisterio a las Teresianas en 1967”. Especialmente, enumeró recuerdos carnavaleros, hablando de la Peña del UMO, las charangas y los bailes por la calles (“yo nunca había visto nada igual”, mencionando algunas coplillas de décadas atrás), o la figura de Ferino (“llevaba siempre unos disfraces estupendos y originales”). De igual modo, explicó un par de anécdotas, de una vez que se las ingeniaron para entrar al baile de disfraces tras haberse quedado sin entradas, y de otra que tuvo que presentar el baile a modo de favor.

Pepita Zafra continuó hablando del Carnaval en general, como de la Plaza, “el meollo del Carnaval, donde se centra y se saborea lo principal de la fiesta”, o de los sentimientos, tanto propios (“¡qué emoción me produce cuando se empieza a comentar que ya están montando la plaza y los tablaos!”) como compartidos: “el misterio del Carnaval de Miróbriga, su magia, su miga, su embrujo”. Desde su punto de vista, el mirobrigense, “esté donde esté, revive y no olvida y recuerda con nostalgia estos días de Carnaval y sufre por no poder estar en su ciudad, en su plaza y en sus calles”.

Ya en la recta final, dio lectura a unas coplas del año 1956, escogidas por la relación y el cariño a quienes están dedicadas (como por ejemplo a su cuñado Ramón). Como despedida, animó a la directiva de El Porvenir a seguir adelante: “que su entusiasmo no decaiga nunca, que tiene que seguir vivo, que los mirobrigenses no podemos dejarlo desaparecer y apoyarlo como sea”, apuntando “lo mismo para el grupo Social de Aldea”.

Concluido el pregón, la Directiva de El Porvenir hizo entrega de unos obsequios a Pepita Zafra, antes de que las autoridades, la Corte de Honor, los familiares de la pregonera, y los socios de El Porvenir disfrutasen de un amplio convite en las propias dependencias del Centro.