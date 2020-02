El peligro de las RRSS para menores

Pocos se extrañan que niños de 11o 12 años tengan uno o varios perfiles en diversas redes sociales, Tuenti, Instagran… Facebook. Estas plataformas forman parte del día a día de los adolescentes y lo que es peor, de preadolescentes. Incluso, de niños en edad infantil. Con los consiguientes riesgos que esto conlleva.

La lista de peligros que acechan a los menores en la Redes no resulta corta. Desde el acoso sexual, “ciberbullying”... depredadores en la Red que están al acecho. Motivos suficientes para preguntarnos cuándo está preparado un chaval para moverse por las redes sociales con “cierta seguridad” o cuál es la edad recomendable para que un adolescente comience a utilizarlas, preocupaciones que traen de cabeza a muchos padres, arrastrados por un entorno que ya es digital desde la infancia de sus hijos.

En España, los menores de 14 años no pueden acceder a las redes sociales, excepto si lo hacen con consentimiento paterno. Pero este límite de edad no está regulado específicamente en ninguna norma jurídica que marque la edad de acceso, sino que la mencionada limitación se extrae de la legislación sobre protección de datos. La Ley Orgánica de Protección prohíbe a cualquier empresa o entidad registrar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de los padres. Y esa norma incluye el uso de las redes sociales. ¿Se cumple?



Lo único que podemos hacer es inculcar a nuestros hijos sentido común. Enseñarles a conservar su privacidad, no subir nunca fotos o videos con imágenes comprometidas, no entablar contacto con desconocidos, no utilizar contraseñas que puedan relacionarse con algún aspecto de su vida... Y lo ideal sería dejar el ordenador a la vista de sus padres, no chatear a escondidas. Es un juego peligroso que llevó a alguno de nuestros jovencitos al suicidio.