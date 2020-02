Justo Garcigrande alaba a Miróbriga como “pasado, presente y futuro de nuestra fiesta taurina”

Domingo, 16 de febrero de 2020

El preCarnaval Cultural de Ciudad Rodrigo vivió durante la mañana del domingo la única cita del mismo que tiene lugar en los barrios situados más allá del Águeda, de la mano de la Asociación de Amigos del Alguacilillo, que con este cumple 18 Carnavales consecutivos al pie del cañón. La mañana del pregón de la Asociación comenzó como siempre a las puertas de su sede, el Bar Gloria, en las calles del Barrio Nuevo.

Allí se dieron cita los miembros de la Asociación, los miembros de la Corporación asistentes encabezados por el alcalde Marcos Iglesias, la Corte de Honor del Carnaval, y el pregonero Justo José Hernández Escolar ‘Justo Garcigrande’, colocándose todos ellos al cuello el tradicional pañuelo morado de la entidad. Encabezados por la alguacililla Patricia Zamarreño, todos los presentes pusieron rumbo al cercano Centro de Capacitación Agraria, para el acto del pregón.

En esta sala -que una vez más se quedó pequeña- la ronda de intervenciones la abrió uno de los miembros de la Asociación, Carlos García Medina, quién a modo de prólogo recordó a anteriores alguacilillos, así como a caballos legendarios y famosos, entre los que incluyó a Romero, el caballo que durante 16 Carnavales llevó a los alguacilillos de la Asociación.

El pregón

Tras la correspondiente presentación, Justo Garcigrande inició su pregón (bastante corto, de menos de 7 minutos de duración) acordándose de su padre y de su abuelo, a los que siempre “intenté imitar, en su carácter y personalidad”. A continuación, confesó que “no sé qué me llevó a dedicarme a la tauromaquia”, explicando que él quería ayudarla, no sabía si “como torero, empresario, periodista o desde la política”, hasta que “el tiempo y las circunstancias me encaminaron a la ganadería”.

En ese mundo, que inicia cada año “con miedos e ilusiones” asegura que su “principal reto” es la “búsqueda de los secretos de las embestidas de los toros”, pero que también está buscando “una cultura taurina que haga posible que las corridas de toros perduren por los siglos de los siglos”.

Desde su punto de vista, esas “incertidumbres y miedos se acaban cuando uno llega a Ciudad Rodrigo”, porque “entre sus murallas y fuera de ellas está el pasado, el presente y el futuro de nuestra fiesta taurina: aquí la fiesta es del pueblo y para el pueblo, cada ciudadano que te encuentras aporta su trabajo y esfuerzo a la promoción del toro”, mencionado a las peñas (taurinas y no), y a instituciones como el Bolsín, en unas fiestas “donde todo gira en torno al toro, el animal con el que toda la humanidad identifica a España y a los españoles”.

Como segunda parte de su pregón, recordó nombres propios de la tauromaquia de Ciudad Rodrigo, empezando por los ganaderos Juan Mari Pérez Tabernero, Raboso o Atanasio Fernández; y por los toreros José Luis Ramos, José Ramón Martín, Juan del Álamo, Manolito Santos o El Titi, mencionando que “en esta ciudad taurina por excelencia está depositada la mayor esperanza torera del momento, Marco, es el frasco donde todos metemos nuestra esperanza de futuro; esperemos que la suerte te acompañe”.

Asimismo, mencionó a periodistas del mundo del toro como Navalón, Javier Lorenzo, Mónica Alaejos o Javier Hernández, y “tampoco se puede hablar de Ciudad Rodrigo sin acordarse de Ferino, que desde el Conde Rodrigo predicó la tauromaquia”. Ya como cierre, dio las gracias por “todo lo que hacen en este pueblo por mi pasión”, lanzando varios vivas finales, entre ellos uno al “toro de lidia”.

En el tramo final del acto, intervino el alcalde Marcos Iglesias, quién en esa materia recalcó que “somos una tierra de toros, de toros bravos, que es una fuente de riqueza de nuestra comarca”. Marcos Iglesias habló asimismo de la “mayoría de edad” de los Amigos del Alguacilillo, recordando que cuando era pequeño les pedían que le tirasen petardos al caballo Romero en la Plaza para ver si se asustaba.

En torno al Carnaval de este año, cree que la relación de figuras asistentes “va a provocar cierto atractivo para que ese listón continúe en años venideros”, esperando que en los mismos dé muchas orejas la alguacililla, Patricia Zamarreño, quién se mostró agradecida porque cuenten con ella. El alcalde cerró su intervención recordando que “no es de ayer el Carnaval, por lo que queremos que sea Declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, y la Plaza, Bien de Interés Cultural Inmaterial”.

Para rematar la mañana, hizo acto de presencia la Rondalla III Columnas, que interpretó varias canciones, antes de que la mayoría de los presentes regresase al Bar Gloria para disfrutar de un aperitivo.