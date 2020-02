Larrazábal, sobre la directiva: “Estoy decepcionado conmigo y no con nadie más”

Domingo, 16 de febrero de 2020

Aitor Larrazábal, preparador del Salamanca UDS, analizó el encuentro en el Burgos al término del mismo en la sala de prensa del Estadio Helmántico.

Palo gordo: “Estamos mal y tristes. Creo que el partido no ha sido bueno y menos contra un equipo que llevaba con un jugador expulsado desde la media hora. No hemos encontrado el camino del gol y estamos faltos de frescura. Lo hemos intentado por todos los medios, pero no hemos tenido la capacidad”.

Cambios: “No hemos generado mucho más con los cambios, la verdad. No hemos tenido capacidad y uno se siente triste porque el equipo no carbura”.

Ambiente negativo: “La gente no puede estar contenta porque el equipo no ha ganado. Estamos justos y con pinzas. Es una realidad. Esperemos que moralmente no nos haga daño. Cuesta cambiar la dinámica”.

Afecta a nivel personal: “Tengo que seguir intentándolo hasta que me digan que no puedo más”.

Derbi: “Nunca se sabe si es mejor afrontarlo así o no”.

Lovato, vete ya: “Estaba centrado en lo mío y no hemos encontrado el camino del gol”.

Directiva: “Estoy decepcionado conmigo mismo y no con nadie más. Tenemos lo que tenemos y con ello hay que pelear y hay que seguir insistiendo y queremos ganar lo antes posible”.

Salida: “No temo por mi puesto y nunca lo hago. Mi trabajo durante la semana es duro y es triste que no se logren los resultados. Tengo que levantar la cabeza”.

Fichajes: “Ojalá alguno pueda llegar lo antes posible, pero yo siento que el equipo no está en su mejor momento físico y habrá que buscar las causas del por qué. Se está demostrando que nos está costando. No hemos tenido frescura”.

Burgos: “Me lo esperaba así: ordenado y compacto como los equipos de Salmerón”.