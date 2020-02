Villavieja se opone a la reforma sanitaria de la Junta bajo el lema “los pueblos unidos jamás serán vencidos”

Sábado, 15 de febrero de 2020

Los vecinos de Villavieja de Yeltes coreaban este sábado a las puertas del consultorio local los lemas “Los pueblos unidos jamás serán vencidos” y “Villavieja Unida jamás será vencida” parta mostrar así su rechazo a la reforma de la sanidad rural que pretende llevar a cabo la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Este acto de protesta ponía el broche a una charla ofrecida por el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, sobre el Documento Marco publicado por la Junta de Castilla y León y en el que se recoge en líneas generales lo que será la nueva sanidad rural que pretende llevar a cabo en los núcleos rurales el Gobierno regional y que el próximo 2 de marzo echará a andar como experiencia piloto en la comarca zamorana de Aliste.

Jorge Rodríguez realizó un repaso ilustrativo al contenido del Documento Marco e hizo hincapié en la “falsedad” trasladada por el PP a los medios de comunicación sobre la incorporación de 32 médicos más a la provincia salmantina. A este respecto explicó que se trata de un concurso de traslados e indicó la necesidad de diferenciar entre “médicos nuevos” y “médicos a mayores de los que tenemos”, aunque “ni el primer supuesto es cierto”, como se ha podido comprobar en la publicación del BOCyL de 16 de diciembre pasado, pues se puede observar cómo en algunos casos se trata de médicos que ocupan la plaza como interinos y que tras el concurso pasarán a tener la misma en propiedad.

Como señalaba el alcalde villaviejense, “en principio parece que por ahora no afectará de manera directa a Villavieja, pero afectará a los pueblos más pequeños, y a su vez esa circunstancia afectará en el futuro de Villavieja, aunque no tardando mucho también nos tocará a nosotros de forma directa. La solución que propone la Consejería de Sanidad perjudica terriblemente al mundo rural”. Para Jorge Rodríguez, el Documento Marco “es un globo sonda para saber cuál es nuestra reacción. De momento se ha creado la plataforma ‘Nuestro médico se queda’ y a la cual se ha unido el Ayuntamiento de Villavieja con muchos otros pueblos, incluso varios gobernados por alcaldes del PP, que han visto cómo peligra la consulta ordinaria en sus municipios. Ahora estamos en un momento de sensibilización del problema y si la Junta no da marcha atrás estaremos preparados para la movilización”.

Explicó el Documento Marco sobre la trasformación que sufrirán las 22 zonas básicas de salud rurales de la provincia, en el caso de la Zona Básica de Vitigudino, a la que se circunscribe Villavieja de Yeltes, en total con 32 municipios y 8.230 personas, lo que la convierte en una Zona Básica de Salud “muy singular” respecto al resto.

Jorge Rodríguez señaló cómo el Documento Marco destaca la relevancia que adquirirá el centro de salud y explicó la creación de la figura del consultorio rural de agrupación (CRA), y los consultorios de proximidad. “En los centros de salud y en los CRA pasarán consulta todos los días, pero no así en los consultorios de proximidad, que será de acuerdo a las necesidades sanitarias de la población, por solicitud del usuario o estimación del profesional. Esto es lo que dice el documento”, subrayó.

La atención en los consultorios de proximidad se prestará mediante cita a la demanda o cita concertada por el profesional, a la vez que se potenciará la capacidad resolutiva de las enfermeras. A su vez, los médicos de familia rurales pasarán de una organización territorial a un cupo poblacional, se le asignará un cupo poblacional a cada profesional. Además, el nuevo sistema pretende favorecer la implementación de nuevos modelos de atención como la consulta telefónica.

El objetivo del nuevo mapa es agrupar consultorios para potenciar y ajustar el transporte a la demanda. Se debe implantar el sistema de cita previa en todas las zonas básica de salud. En función de la dispersión de la población se decidirá el número de CRA, su ubicación y localidades dependientes. El tiempo de desplazamiento desde los consultorios de proximidad a los CRA o centros de salud no superará los 30 minutos, por lo que la reforma podría afectar casi a la totalidad de los consultorios de la zona básica de Vitigudino.

Los criterios que determinarán la creación de un CRA obedecerán a la disposición de espacio suficiente para la consulta médica y enfermería, una sala de espera, conexión internet para la receta electrónica y una ubicación estratégica que facilite desplazamientos de profesionales y pacientes

Estos son los puntos más conflictivos y a los que se oponen los habitantes del medio rural, pues lleva consigo la desaparición de las consultas ordinarias actuales en los municipios más pequeños, por lo que desde el público asistente se instó a “defender las consultas semanales programadas”.