Por qué nos cuesta tanto resistirnos a la tentación, ¿somos infieles por naturaleza?

Sábado, 15 de febrero de 2020

El escritor italiano Marco Missiroli aborda el tema con crudeza en su última novela, la cual lleva precisamente el nombre de 'Fidelidad' y se ha convertido en un auténtico éxito internacional

El fenómeno televisivo que ha arrasado en nuestro país se llama 'La Isla de las Tentaciones', sin embargo el programa que ha hecho viral el nombre de "Estefanía" ha vuelto a reabrir el debate sobre la infidelidad. ¿Somos infieles por naturaleza o no?

El escritor italiano Marco Missiroli aborda el tema con crudeza en su última novela, la cual lleva precisamente el nombre de 'Fidelidad' y se ha convertido en un auténtico éxito internacional. Narra la historia de una pareja que podría ser cualquiera de la que nos rodea en nuestro día a día, aparentemente, sin embargo los rumores, fantasmas del pasado y la traición se entrelazan en una novela "poderosa y exquisita". Una historia que muy pronto podremos ver en nuestras pantallas ya que Netflix ha adquirido los derechos.

Hablamos con el autor sobre fidelidad, relaciones sentimentales y tentaciones, ¿por qué nos cuesta tanto resistirnos?

P: ¿En qué te has inspirado para escribir Fidelidad?

Marco Missiroli: Para escribir la novela Fidelidad me he inspirado tanto en casos reales sacados de la lectura de casos clínicos como en una parte autobiográfica y sobre todo me he inspirado en los tiempos actuales ya que, después de la crisis económica, hemos llegado una disgregación y a una destrucción de las relaciones sentimentales y familiares. Entonces me pregunté: ¿en qué más podríamos indagar? ¿Qué es la fidelidad, tanto la fidelidad hacia uno mismo como la fidelidad hacia los demás? Principalmente en estos tiempos que son altamente destructivos... Es una novela que nace de un conflicto y que se insinúa en el corazón de las personas que no tienen el valor de contestarse hasta qué punto son fieles a ellas mismas.

P: ¿Por qué la infidelidad está tan presente en nuestra sociedad?

M.M: La infidelidad es un principio mucho más fuerte en esta sociedad porque es fruto de una época en la que las redes sociales, la primera persona del singular y el narcisismo, viven y reinan con mucha fuerza. Procede también del dolor de la crisis económica que tuvimos en 2008 y que hoy en día es aún más visible en las capas sociales y en las capas sentimentales de las personas.

P: ¿Es una historia que podría ocurrirle a cualquiera?

M.M: Es una historia universal ya que todos nosotros tenemos que contestar a esta pregunta: ¿hasta qué punto somos fieles a lo que queremos y a quiénes somos? Desde este punto de vista la historia podría ocurrirle a cualquiera, es universal y se convierte en un principio catártico, un principio mayéutico, o sea, que espero que sea una novela que nos haga decir la verdad sobre nosotros mismos.

P: ¿Cómo afrontarla?

M.M: La única manera de afrontarla es desgarrando el tejido de la hipocresía, quiero decir, profundizando en la verdad que anida en nuestro interior, comprendiendo cómo lograr ser fiel a uno mismo. ¿Y cómo? Intentando contestar a la pregunta sobre la fidelidad que cada uno puede tener, respetar o puede no tener. Y tener el valor de cambiar si vemos que no somos fieles a nosotros mismos.

P: ¿Por qué nos cuentas tanto no caer en la tentación?

M.M: La tentación forma parte de nosotros mismos. Así que es difícil resistirse y oponerse porque sería como oponernos a nosotros mismos, oponernos a nuestros instintos. Pero yo no estoy a favor de que haya que satisfacer como sea todas las tentaciones. La tentación es importante también porque genera una fuerza dentro de nosotros que nos hace resistir a esa tentación y eso nos permite medirnos en la resistencia, conseguir integrar la parte de nosotros que querría decir que 'sí' y en cambio dice que 'no'. Nos lleva a una aceptación desde ese punto de vista. Por lo tanto, algunas tentaciones está bien concedérnoslas, otras no, para atesorar así esa resistencia que se desarrolla dentro de nosotros.

P: ¿Somos infieles por naturaleza?

M.M: Sí, somos infieles por naturaleza, pero a veces conseguimos encontrar un equilibrio por muchas razones: religiosas, espirituales, familiares, políticas, por motivos de necesidad, de subsistencia. En mi opinión, muy en el fondo, nuestra naturaleza primordial es fidelidad a uno mismo, por lo tanto, algo parecido al individualismo que puede encontrar, no obstante, un equilibrio general y un equilibrio solidario con el mundo. Eso es lo que esta novela intenta conseguir.

P: ¿Qué cuenta el libro? ¿Cuál es la diferencia con otras historias de infidelidad?

M.M: Quería escribir un libro que fuera diferente de la típica historia de infidelidad, cuernos, infidelidad matrimonial. Quería escribir un libro que tratara de las muchas infidelidades de nuestra existencia. Todo empieza con una duda entre una pareja casada, pero luego se convierte en una energía que va a tocar todos los círculos de nuestra vida diaria, desde el trabajo a los amigos, pasando por el sistema económico y político. Así que empieza con el matrimonio y luego se extiende a toda la sociedad.