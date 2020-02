Tú Aportas hace una propuesta presupuestaria basada en el Turismo, el Urbanismo y la Industria

Sábado, 15 de febrero de 2020

Tú Aportas en rueda de prensa ante los medios de comunicación, ha comenzado recordando que su apoyo al actual equipo de Gobierno sólo se ha centrado en dos compromisos con la actual Alcaldesa de Béjar, apoyar su investidura y liberarla de su trabajo para que pudiera dedicarse a sus tareas al frente de la ciudad, aunque ahora reconoce que la ciudad no tira hacia adelante, incluso manifestando “está igual o peor”.

En el tema de los presupuestos que continúan elaborándose en el Ayuntamiento, Javier Garrido, portavoz de TAB, los ha calificado de “anticuados”, señalando que no suponen un cambio para la ciudad “podrían haberse elaborado hace 20 años”. Ha añadido que no apuestan por la inversión y hace tres semanas que enviaron al equipo de Gobierno una propuesta definitiva, de la que no han obtenido respuesta, basada en tres ejes: el turismo, el urbanismo y la industria.

Garrido ha añadido que se teme que los presupuestos de este año también sean cerrados y solamente informativos y no se convoque a la Comisión Mixta de Participación Ciudadana para que pueda aportar ideas, “hasta ahora no se ha dado voz a las asociaciones vecinales para que puedan decidir sobre ellos, por lo que nos tememos que no sean unos presupuestos participativos”.

Javier Garrido ha manifestado la intención de su grupo de hacerse cargo de dirigir las partidas económicas del presupuesto que se adjudicaran a sus propuestas y responsabilizarse de su gestión.

Creación de un Palacio de Congresos

En la parte relacionada con el turismo Tú Aportas propone la creación de un Palacio de Congresos en el Convento de San Francisco, readaptándolo y dotándolo de material suficiente para su funcionamiento y encargar a una empresa pública o a trabajadores del Ayuntamiento la búsqueda de grupos pequeños o colectivos para ofrecerles paquetes de actividades de naturaleza y nieve “con poca inversión tendríamos grupos de cien o ciento cincuenta personas los fines de semana comiendo en Béjar, paseando por Béjar y comprando en Béjar”.

También pide que el Ayuntamiento haga un esfuerzo para adecentar la ciudad en temas de limpieza y para ello ha solicitado una partida específica en los presupuestos para la renovación de maquinaria y herramientas de limpieza viaria.

Creación de un centro de recepción de visitantes

Otra de las propuestas de este grupo político en materia de Turimo es la creación de un centro de recepción de visitantes, con un proyecto global y una infraestructura moderna y accesible, en el que los visitantes pudieran encontrar todo tipo de servicios, visitas guiadas, alquiler de bicicletas, venta de forfaits, alquiler de vehículos, venta de entradas a espectáculos y museos. Lo mismo que se hace en la actualidad en la Oficina de Turismo de Béjar, bien situada en un lugar accesible, moderno, céntrico, luminoso y operativo, donde no sólo se entregan planos y folletos, sino que, entre otras muchas cosas, se venden entradas a determinados espectáculos, se pone en contacto a los grupos con los guías oficiales de la ciudad y a los turistas con las empresas de hostelería y de alquiler de bicicletas, donde se han vendido hasta ahora los forfaits de La Covatilla y se venden en la actualidad los bonos de autobús municipal y además la gente puede apuntarse a marchas de senderismo organizadas por el Ayuntamiento, por grupos de montaña o diversos colectivos; se ofrecen guías para rutas de senderismo y visitas temáticas; y no se venden las entradas a museos porque los turistas prefieren no comprometer su tiempo y comprarlas en los mismos museos. Además la Oficina de Turismo trabaja como central de reservas para grupos que llaman de fuera de la ciudad, gestionándoles las reservas en los espacios visitables y donde se hace territorio manteniendo estrechas relaciones con oficinas de turismo de Salamanca, Guijuelo, Santa Marta de Tormes, Plasencia, del Valle del Ambroz, la Sierra de Francia, Alba de Tormes, El Barco de Ávila, etc con el fin de ampliar las estancias; con empresas que operan en el Parque de Gredos, al que también pertenece la Sierra de Béjar; sin olvidar que es un espacio abierto a grupos y colectivos que necesitan sus instalaciones para actividades, como la Marcha Dorada que se celebra hoy, y que también sus trabajadores hacen estudios en profundidad de procedencia de visitantes y de impacto en la ciudad de las actividades más significativas que se celebran en Béjar y los alrededores y dichos estudios se ponen a disposición del Ayuntamiento de Béjar para que puedan evaluarse y desarrollar políticas efectivas en materia de turismo.

Plan de peatonalización y dotación presupuestaria para la lanzadera de empleo

Tú Aportas propone al Ayuntamiento de Béjar un plan de peatonalización de la Calle Mayor, la Puerta de la Villa y los últimos tramos de las calles Libertad y Colón, para crear un espacio para que los visitantes y la gente de la comarca pueda juntarse con los vecinos para realizar actividades culturales y favorecer el comercio tradicional.

En este apartado ponen especial atención en la dotación de una partida para la remodelación y adaptación de los parques infantiles y cubrir el parque de El Murallón. Piden además otra partida presupuestaria para la puesta en marcha de la lanzadera de empleo que ya fue aprobada a través de una moción plenaria, con el fin de crear empleo, ya que Garrido manifiesta que entre un 50 y un 60 por ciento de las personas que participan en este tipo de iniciativas consiguen un trabajo o ponen un negocio por su cuenta, lo que sirve para la reinserción en el mercado laboral y para la creación de empleo.

TAB pide dos compromisos sin asignación presupuestaria

Javier Garrido pide al Ayuntamiento dos compromisos sin asignación presupuestaria pero que considera muy importantes, el primero de ellos es que se hagan las gestiones oportunas con otras administraciones, como la Junta o el Ministerio, para que asociaciones de economía social que fomentan el empleo en la ciudad, como Cáritas o Afabeco, obtengan la ayuda que necesiten para cambiar de sitio, porque considera que muchas de ellas podrían abrir durante todo el día “ofrecer a las personas discapacitadas un sitio donde poder pasar el día”.

El segundo compromiso que piden al equipo de Gobierno es que inicien las gestiones para ampliar el polígono industrial, pues hay pocas parcelas disponibles de unos 1000 m2 de media, y ninguna empresa grande puede instalarse en la ciudad si Béjar no tiene disponible espacio suficiente. Garrido ha asegurando que ya ha habido interés por parte de alguna de estas grandes empresas y que no es posible que se instalen en la ciudad si no se cuenta con suelo disponible.