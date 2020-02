La Reina Letizia y el Rey Felipe nos dejan su foto más romántica en San Valentín

Viernes, 14 de febrero de 2020

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia visitan el Parque Nacional de Doñana

Después de haber presidido el Congreso Científico de clausura de la Conmemoración del 50º Aniversario del Parque Nacional de Doñana, el Rey Felipe y la Reina Letizia han paseado por la Reserva natural junto al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno en La Vera del Puntal. Los Reyes se han armado con prismáticos y telescopios especializados para observar algunas de las especies en peligro de extinción que habitan en Doñana mientras se ponía el sol, una tarde que nos deja preciosas instantáneas de la pareja.

Para este paseo, Doña Letizia ha cambiado el vestido blanco de lunares efecto 3D de Emporio Armani por un simple, pero elegante, conjunto de camisa y pantalón. El conjunto ha sido una elección acertada para el entorno en el que se encontraban, luciendo un pantalón vaquero de talle alto y corte recto en color blanco a juego con una camisa en el mismo tono por dentro de los pantalones. La Reina ha completado el look con unos botines color camel de tacón medio, un calzado que no estamos acostumbradas a verle con frecuencia, pero que ha queda de lujo con su look monocromático y son perfecto para caminar por la Reserva de Doñana.

Después de haber derrochado sonrisas y complicidad bajo la atenta mirada de todo su público, los Reyes han terminado la velada paseando por las dunas de Doñana, donde han posado muy acaramelados bajo la puesta de sol. Sin duda alguna, pese a que no han podido celebrar San Valentín como se lo merecen, parece que la pareja ha podidos disfrutar al final del día de unos momentos de paz y complicidad.