Un gobierno bipolar

“Yo no estaba en España cuando esto ocurrió”, se escurrió Glez Laya al ser preguntada por el episodio, que ha supuesto un problema diplomático para España (Delcy-Ábalos)Varios altos cargos del Departamento de Estado –entre ellos, el representante especial de EE.UU para Venezuela, Elliott Abrams– criticaron la visita de Delcy a España, advirtiendo que podría ser una violación de las sanciones de la Unión Europea al régimen chavista.

Sabía que lo iban a hacer ¡lo sabía!. Nombrar una cosa y la contraria a la vez. Es el estilo bipolar de usa la chusma cuando es cogida en falsedad, trolas. ¿Hay alguien en este desgobierno que no mienta? ·( DSM Trastorno bipolar . Afección mental en la cual una persona tiene cambios en el estado de ánimo. Los períodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar con períodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritable) Ya lo tenemos cuando fue interpelada la señora Ayala.

Arancha González Laya, Ministra de Exteriores, la gran experta en diplomacia internacional va y ¡zasca! Nos regala la de Tolosa otra novelita por entregas..Comprendo que será una versión actualizada de Ama Rosa – que tiempos mamá, que atrás los dejaste- Escuchando su versión sobre Guaidó es para partirse la cara a… No se puede esperar otra cosa de una ministra que llega al ministerio por ser a fin al PSanchista y Borrellista.

Y por si fuera poco como novelista ¡es maga! El gobierno social-comunista tiene una genia de la lámpara maravillosa, es capaz de convertir a Juan Guaidó en dos cargos opuestos, ser Presidente, encargado a gobernar Venezuela y al mismo tiempo dirigir su propia oposición. Resulta tan surrealista que ni el mejor hechicero o chamán lo habría conseguido… llegó la ilusionista y con su toque de magia ¡zasca! Ni chistera hizo falta.

Total según su intima amiga Calvo Poyato “A quien le importa loque suceda en Venezuela”

¡El desgobierno social-comunista debería contar hasta diez, antes de hacer declaraciones! ¿Que pretenden con tantas barbaridades que nos cuentan?? Quien manda, si es Sánchez pedir la dimisión de la ministra, si es Pablo Iglesias dejar de apoyar a Pedro y si manda la ministra… estamos en el gobierno de Pancho Villa. ¿Que ocurre? Muy sencillo la bipolaridad funciona y damos el grano a quien en ese momento nos escucha. Como el circo es variado, hacemos diferentes trucos y... todos contentos ¿Cómo se puede ser presidente y líder de la oposición? Esta tía de donde se ha escapado, y encima se ríe ¿de usted misma, de su necedad, de sus enfados felinos? Sinceramente señora, de mí no sé carcajea, no me representa.

Llega el turno a Casado de ser recibido por Pedro. PP primer partido de la oposición y lo recibe después de… mejor no recordar o se nos amarga la tarde valentina. Cuídate Pablo cuando te veas con Sánchez.

Por la señora Calvo, hemos sabido que el Presidente son dos personas (Pedro Sánchez y el presidente del gobierno), mucho ojito Pablo Casado, que todo parece indicar que éste también quiere ser el "líder de la oposición”

No creo que sepa ninguno de los desgobernantes sobre “El Misterio de la Trinidad”, no obstante camino lleva Sánchez, según Carmen Poyato (Ministerio/Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) de ser lo que falta para formar el triangulo: Presi, Pedro y oposición. Un sindiós. Estamos en manos iluminadas, y mentes prodigiosas. ¡País de maracas de Machín .¿Recuerdan el famoso bolero de Machín? Yo no puedo comprender

Cómo se pueden querer

Dos mujeres a la vez,

Y no estar loco

Merezco una explicación

Y en eso estamos… esperando otro capítulo de la novelita