Viernes, 14 de febrero de 2020

Los alumnos del Colegio San Juan Bosco se suman a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil

Se ha organizado una sesión de ‘paintgold’, a modo de solidaridad con los niños enfermos y sus familias

Los alumnos del Colegio San Juan Bosco junto con la Asociación Pyfano, han celebrado el Día Internacional del Cáncer Infantil. Se ha organizado una sesión de "paintgold" que consistía en pintarse en la cara dos rayas doradas o un lazo dorado como símbolo de fuerza, lucha y amor en apoyo para estos niños y sus familias, también se ha cantado el himno de este día "We are one", al terminar se les ha entregado a los alumnos una piruleta con superpoderes.