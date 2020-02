40.000 azucarillos, 5.000 pegatinas y 5.000 flyers difundirán la nueva campaña del ‘No es No’

Viernes, 14 de febrero de 2020

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Davinia Montero, acompañada de José Manuel Jerez, presentó en la mañana del viernes la nueva campaña de prevención de agresiones sexuales que ha puesto en marcha el Consistorio, gracias a la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, de cara a la celebración del Carnaval del Toro 2020, con el objetivo de que las fiestas grandes de Miróbriga estén libres de agresiones de este tipo.

Esta campaña mantiene como lema el No es No del año pasado, aunque ampliándolo con un Respeta los límites Sí o Sí. De igual modo, se ha creado un nuevo logotipo en el que la letra N de ‘No’, representa a una pareja que se encuentran enfrentada, en actitud de no aprobación. Este logo lucirá en varias agujas carnavaleras, que como el año pasado tendrán un color morado.

El mensaje de la campaña se difundirá a partir de los próximos días en distintos soportes, para lo que se contará con la colaboración de establecimientos de Ciudad Rodrigo. De momento, se ha invitado a participar a unos 112, distribuyéndose a aquellos que se adhieran carteles tamaño A3 con el logo (se han editado 200, que también serán colocados en otros lugares públicos). A los establecimientos hosteleros, se les entregarán asimismo azucarillos (se han hecho 40.000 con el logo), dándole a aquellos que los repartan un diploma que les reconoce como colaboradores.

Asimismo, se han editado 5.000 pegatinas y 5.000 flyers de bolsillo, en los que figuran distintos teléfonos y se marcan los puestos de seguridad. Estos materiales, además de en los establecimientos colaboradores, se distribuirán en los institutos, y los repartirá la empresa de autobuses El Pilar a todos los viajeros que hagan durante los días de Carnaval el trayecto entre Salamanca y Ciudad Rodrigo (se entregarán junto a los billetes). La campaña también se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento.