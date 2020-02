Examen para conseguir la nacionalidad española: ¿lo aprobarías?

Lunes, 17 de febrero de 2020

Una persona extranjera debe aprobar dos pruebas si quiere obtener la nacionalidad española: una relacionada con el lenguaje (nivel A2, como mínimo) y la llamada prueba CCSE. La institución oficial que se encarga de hacer estas evaluaciones es el Instituto Cervantes.

La Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE) es un examen que evalúa, por medio de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas, uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la nacionalidad española para sefardíes originarios de España, y para la adquisición de la nacionalidad para residentes en España, según corresponda.

El Instituto Cervantes ya tiene disponible en su portal el Manual para la preparación de la prueba. Sus contenidos y preguntas son las que se incluyen en todas las pruebas de este año, con un 25% de preguntas nuevas respecto al de 2019. El precio de la inscripción para la prueba CCSE en 2020 es de 85 euros.

A lo largo del año hay 10 convocatorias de exámenes. Las próximas fechas de las pruebas CCSE para este 2020 son: 27 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de julio, 24 de septiembre, 29 de octubre y 26 de noviembre.

Modelo de prueba

El examen consta de 25 preguntas. Aquí tienes un modelo de prueba, ¿aprobarías el examen?

1.Según la Constitución Española, la soberanía nacional reside en:

a)El pueblo español

b)El gobierno del Estado

c)El Congreso de los Diputados

2.El organismo que gestiona los impuestos estatales de España es:

a)El Consejo Económico y Social

b)El Instituto Nacional de Estadística

c)La Agencia Tributaria

3.El jefe del Estado es:

a)El presidente del Gobierno

b)El Rey

c)El Ministro de Asuntos Exteriores

4.Convocar elecciones corresponde a:

a)Ministro del Interior

b)Presidente del Gobierno

c)Rey

5.¿Cuántas franjas tiene la bandera de España?

a)2 horizontales

b)3 verticales

c)3 horizontales

6.¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma?

a)El catalán

b)El murciano

c)El asturleonés

7.¿Cuántas veces ha reformado España su Constitución para adaptarse a las decisiones y directivas europeas?

a)Ninguna

b)Una vez

c)Dos veces

8.El Senado está compuesto actualmente por… senadores

a)352

b)266

c)198

9.¿Cuántos ciudadanos deben respaldar una iniciativa legislativa para poder presentar una proposición de ley?

a)400.000

b)500.000

c)600.000

10.El presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 fue:

a)José María Aznar

b)José Luis Rodríguez Zapatero

c)Felipe González

11.La mayoría de edad en España es a los 16 años

a)Verdadero

b)Falso

12.Es obligatorio colaborar en un juicio cuando lo piden los jueces y tribunales.

a)Verdadero

b)Falso

13.La Constitución Española promueve el bipartidismo político.

a)Verdadero

b)Falso

14.El parque natural de Monfragüe se encuentra en:

a)Aragón

b)Extremadura

c)Andalucía

15.España tiene frontera entre otros estados con:

a)Mónaco y Francia

b)Italia y Andorra

c)Marruecos y Portugal

16.¿Qué toman los españoles la noche del 31 de diciembre para celebrar el cambio de año?

a)Lentejas

b)Uvas

c)Aceitunas

17.¿En qué ciudad española está el acueducto considerado patrimonio de la humanidad?

a)En Mérida

b)En Sevilla

c)En Segovia

18.¿Quién recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956?

a)Camilo José Cela

b)Juan Ramón Jiménez

c)Vicente Aleixandre

19.¿Qué comida típica española tiene como principal ingrediente el tomate?

a)La paella

b)El gazpacho

c)El cocido

20.¿Cuál es el sector de mayor peso en la economía española?

a)Agricultura

b)Servicios

c)Construcción

21.¿Qué número reciben los trabajadores al comenzar su primer empleo?

a)El de la Seguridad Social

b)El del pasaporte

c)El número de servicio

22.En España, los propietarios de los perros deben identificarlos con:

a)Un collar

b)Un microchip

c)Una cadena

23.La hectárea es una unidad de medida referida a:

a)La superficie

b)La masa

c)El tiempo

24.¿Cuál de las siguientes gestiones solo se puede hacer de manera presencial?

a)Solicitar cita médica

b)Renovar el pasaporte

c)Pagar una multa

25.Para acceder al sistema sanitario es necesario:

a)Ser mayor de 18 años

b)Tener la tarjeta sanitaria

c)Vivir cerca del centro de salud

Soluciones a las preguntas: 1 a / 2 c / 3 b / 4 c / 5 c / 6 a / 7 c / 8 b / 9 b / 10 c / 11 b / 12 a / 13 b / 14 b / 15 c / 16 b / 17 c / 18 c / 19 b / 20 b / 21 a / 22 b / 23 a / 24 b / 25 b