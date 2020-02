Lauren Risueño abre el ciclo de pregones en una velada de exaltación de la parte sonora del Carnaval

Jueves, 13 de febrero de 2020

El polifacético mirobrigense Lauren Risueño fue el encargado en la tarde-noche del jueves de abrir, interviniendo para la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, el largo ciclo de pregones del preCarnaval Cultural mirobrigense 2020, que volverá a tener un total de 12 citas, contando el Pregón Mayor y el de la Peña El Farinato, que se celebrarán con el Carnaval ya iniciado. Más que un pregón, el acto de la jornada del jueves en el Teatro Nuevo fue toda una velada musical, en la que se exaltaron los diferentes elementos sonoros de las fiestas grandes de Miróbriga.

De antemano, ya se sabía que la música iba a ser protagonista, ya que este año la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es ha decidido conceder su premio Reloj Suelto a las charangas mirobrigenses, tanto actuales como pasadas (en la presentación, Iván Ramajo, integrante de la Asociación, también mencionó a los “músicos anónimos” que alegran el Carnaval, así como a la Charanga de Morata de Tajuña que acude todos los años).

Al escenario del Teatro Nuevo subieron representantes de las tres charangas con las que se cuenta en la actualidad, Santa Ana, Manliao y Los Bemoles, así como integrantes de Los Pocapena o la hija del mítico Triguito. Al mismo tiempo que la Asociación hacía entrega del premio a miembros veteranos de esos colectivos, varios jóvenes miembros de las charangas salieron con sus instrumentos interpretando el Forastero.

Un bolero para abrir el pregón

Pero más allá de las charangas, la velada tuvo mucha más música, de la mano del propio pregonero, que salpicó su intervención de música ‘propia y ajena’. Para empezar, Lauren Risueño cantó un bolero, titulado Para contigo en la distancia dedicado a la Corte de Honor del Carnaval. A continuación, y en la parte introductoria del pregón, se pudieron escuchar sonidos carnavaleros, incluido del Reloj Suelto.

La gran sorpresa fue la aparición de la Rondalla III Columnas, que curiosamente ya tomó parte en el pregón del año pasado de Carnavaldeltoro.es, que en aquella ocasión corrió a cargo de Joaquín Sánchez ‘Tato Galerías’. La primera intervención de la Rondalla en la jornada del jueves fue a la hora de hablar Lauren Risueño de la murga en el primero de los cuatro bloques en los que dividió su pregón.

Esta primera parte estuvo dedicada al Carnaval en sí, explicando que “para nosotros, que esto lo llevamos muy adentro, se hace un conjunto de sensaciones y emociones que es muy difícil de describir: son sentimientos que rebosan alegría, diversión, alborozo, júbilo, ilusión… y nos abocan a la amistad, a complacer, a dar hospitalidad”. Desde su punto de vista, el Carnaval es un “gran teatro: cita obligada de unión entre la alegría, el humor, la picaresca y el buen tino” donde el “único límite” es “la imaginación”.

A continuación, pasó a describir algunos de sus elementos, empezando por lo que “lo hace único, el toro”, calificando de “emocionante” el “sentir la conjunción del disfraz y la excitación del bravo, la alegría y el respeto, la diversión y la dignidad”. Lauren Risueño explicó que se siente “muy carnavalero” desde pequeño, repasando precisamente elementos del Carnaval de antaño.

El segundo bloque estuvo dedicado a “la defensa del toro”, remarcando que “Ciudad Rodrigo siempre ha defendido la fiesta de los toros y la seguirá defendiendo, ya que es nuestra primera seña de identidad”. En este apartado se centró en los festejos populares (encierros, capeas y desencierros), asegurando que no conoce otra “ciudad o pueblo” que durante los mismos “se trate con más cuidado y respeto al toro”, indicando que “hoy podemos defender lo nuestro con hechos; hechos que vienen de años y de saber hacer; que nos han dado fama en el mundo de lo que es el Carnaval”. Asimismo, apuntó que “llevamos varios años muy bien, los corredores están concienciados para que el encierro entre”.

El tercer bloque estuvo dedicado a los voluntarios (“nuestra ciudad puede estar orgullosa de las muchas personas comprometidas”), las charangas (“son la alegría”, mostrando su agradecimiento a todos ellos) y sobre todo a la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, quienes “realizaron y realizan una serie de actos que están dando un fuerte impulso al Carnaval”.

El último bloque lo dedicó a hacer un repaso a la forma que tiene él de ver Ciudad Rodrigo, donde nació en enero de 1943, y de donde “nunca me he movido”, por lo que “he vivido y he sentido los diferentes aconteceres en nuestra ciudad”, rememorando por ejemplo la “muy próspera” década de los 60, o la despoblación, que “nos ha debilitado habiéndonos dejado en una situación muy delicada”. Según reflexionó, con la comarca “despoblada, nuestra ciudad se ha visto afectada en el aspecto económico de forma alarmante”.

Como soluciones, habló que “se debe completar lo que queda”, porque la ciudad “se la ve más bonita de día en día”, apostando por “terminar” la muralla con sus fosos y glacis, habilitar un museo en el Palacio de la Marquesa de Cartago, crear un Ejército Napoleónico, y “trabajar con denuedo para procurar atraer empresas”, concluyendo diciendo que “no dudo que con ilusión y trabajo todo se ha de conseguir”.

Concluido el pregón, la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es entregó a Lauren Risueño una placa y el pañuelo farinato de la entidad, antes de que volviera a aparecer en escena la Rondalla III Columnas para interpretar varias canciones más, sin que el público tuviera mucha prisa por irse a sus casas.